C'est pour bientôt ! Les musulmans pratiquant le ramadan devront jeûner une semaine de plus cette année

Le mois du ramadan correspond à une période de jeûne pour les pratiquants. Un détail du calendrier pourrait bientôt surprendre les fidèles : il sera bientôt plus long !

Le ramadan est un des piliers de l'islam et est associé à une période de jeûne, où les pratiquants doivent s'abstenir de boire et manger du lever au coucher du soleil. Pendant ce mois, la prière occupe aussi une place prépondérante tout comme la charité et le partage. Les fidèles doivent aussi s'acquitter de la Zakat al-Fitr, l'aumône obligatoire, qui représente 9 euros par personne, avant la fin du ramadan. Cette somme est destinée aux personnes les plus démunies. Selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année en France.

La date du début exact du ramadan est définie lors de la nuit du doute, avec l'observation à l'oeil nu du nouveau croissant de lune. S'il est impossible de l'observer, le jeûne commence un jour plus tard. La date est aussi évaluée à l'avance à partir d'une méthode scientifique. Des calculs astronomiques anticipent les phases lunaires.

Le calendrier musulman est, en effet, lunaire : les mois changent à chaque nouvelle Lune. Le ramadan correspond alors au neuvième mois. Il se termine avec la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant le commencement du mois de chawwal, où certains musulmans volontaires rajoutent six jours de jeûne supplémentaires, mais pas forcément consécutifs.

Les cycles de la lune sont cependant plus courts que ceux du soleil, alternant 29 ou 30 jours, au lieu de 30 ou 31 dans le calendrier solaire. Les années lunaires durent donc 354 ou 355 jours plutôt que 365 ou 366. Ainsi, avec cette différence, la date du ramadan change chaque année, en remontant de dix à douze jours.

Ce décalage aura une surprenante conséquence en 2030. Cette année-là, les musulmans devront jeûner une semaine de plus. Le ramadan de 2030 devrait débuter le 5 janvier et durer un mois, comme à l'accoutumée, mais ce n'est toutefois pas en 2031 que le suivant commencera. Un nouveau jeûne devrait débuter sur la dernière semaine de décembre 2030. Cela devrait tomber à partir du 26 décembre et continuer en janvier 2031, ajoutant alors six jours de jeûne supplémentaire dans l'année. C'est une première depuis 1997. Le cycle du ramadan se recycle donc tous les 33 ans : un doublon devrait donc se reproduire en 2063.