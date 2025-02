Google avertit ses utilisateurs, cette nouvelle arnaque bien rodée vise vos boîtes mails

Cette nouvelle arnaque permettrait de prendre le contrôle total de votre boite mail.

Google a beau être l'une des entreprises les plus puissantes au monde, cela ne l'empêche pas d'être une cible de choix pour les arnaques en ligne. La firme responsable du célèbre moteur de recherches met en garde ses utilisateurs : une nouvelle arnaque très bien ficelée se répand de plus en plus depuis quelques mois.

Le risque encouru n'est pas moindre. Selon des experts et victimes de l'opération, cette technique permettrait à des personnes malintentionnées de prendre le contrôle total de votre boite mail. Cette issue leur fournirait alors un accès à vos données personnelles et contacts les plus sensibles comme votre banque ou votre famille sans que ces derniers puissent s'en rendre compte.

Initialement découverte en milieu d'année 2024, cette nouvelle arnaque s'appuie sur une technologie bien récente, mais encore en développement : l'intelligence artificielle. Une technologie encore peu connue par le grand public et qui, utilisée à mauvais escient, peut faire des ravages. Google a donc averti sur le fonctionnement de cette arnaque en vogue et comment vous en protéger.

Cette arnaque mélange des techniques bien anciennes pour dérober des informations personnelles avec de l'intelligence artificielle pour l'automatiser. Les pirates informatiques vont tout d'abord tenter de vous joindre au travers d'un appel téléphonique durant lequel ils se feront passer pour un technicien de chez Google. Le but de cet appel est de vous faire croire que votre boite mail a été piratée et que sa sécurité est compromise.

En réalité, il n'y a personne à l'autre bout du fil. Il s'agit d'une IA particulièrement bien codée pour comprendre ce que vous allez lui répondre et continuer d'exécuter son script dans le but de vous arnaquer. Ainsi, les pirates informatiques à l'origine de l'arnaque peuvent extorquer des milliers de victimes en seulement quelques minutes, et ce, sans avoir à faire quoi que ce soit eux-mêmes. L'IA se charge de tout !

Enfin presque... Une fois l'appel terminé, vous recevrez un ou plusieurs mails vous indiquant que votre boite mail a bien été piratée. Un ou plusieurs liens s'y trouvent pour réinitialiser vos identifiants. Il s'agit bien évidemment du coeur même de l'arnaque puisqu'en y rentrant vos identifiants, vous allez surtout les envoyer aux pirates qui iront de suite se connecter à votre compte pour en subtiliser les informations.

Pour se protéger face à une telle arnaque, pensez toujours à bien regarder l'expéditeur de vos mails. Une adresse mail suspecte correspond généralement à une arnaque. Si vous avez le moindre doute, mieux vaut ne pas répondre et supprimer le mail en question. Quand à l'appel généré par IA, vous devriez vous rendre compte que votre interlocuteur a quelques difficultés à s'exprimer par moments ou que sa voix semble quelque peu artificielle. Si c'est le cas, il vaut mieux raccrocher immédiatement.