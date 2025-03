Pendant le ramadan, vous pouvez vous faire rembourser cette facture

Si les musulmans doivent s'acquitter d'une aumône obligatoire pendant le ramadan, certains peuvent en parallèle réduire l'une de leurs factures.

Le ramadan, marqué par le jeûne et la prière, bouleverse le quotidien des musulmans pendant un mois. Il se terminera lors de l'Aïd-el-Fitr, dont la date exacte sera précisée à la fin du mois. Pendant cette période, les musulmans doivent aussi s'acquitter d'une aumône obligatoire, la Zakat El Fitr. De 9 euros par personne, elle doit être versée aux plus démunis de son "lieu de résidence, mais si besoin, elle peut être envoyée ailleurs", précise le CFCM.

Certaines personnes peuvent être dispensées de suivre le jeûne telles les femmes enceintes ou encore les personnes malades ou trop âgées. Cependant, s'ils ne peuvent pas rattraper ce jeûne plus tard, ils doivent payer la Fidya, toujours envers les plus démunis, qui est adaptée en fonction du nombre de jours manqués. Elle peut "varier entre l'équivalent de Zakat El Fitr (soit entre 7 et 12 euros), de sa moitié (soit entre 3,5 et 6 euros) ou de son quart (soit entre 2 et 3 euros)", précise le CFCM.

Si ces frais supplémentaires sont demandés aux musulmans, il y a une autre facture sur laquelle ils peuvent à l'inverse récupérer de l'argent. Elle est en lien avec les enfants pratiquant le ramadan. Ils sont censés le commencer quand ils sont pubères, soit entre 10 et 13 ans.

Il faut alors gérer le jeûne à l'école. Cette pratique religieuse doit être respectée, les enseignants n'intervenant que s'ils se rendent compte qu'elle nuit à la santé de l'élève. Les enfants peuvent donc sauter les repas de la cantine pendant un mois, même s'ils sont inscrits en tant que demi-pensionnaire. Les parents continuent-ils alors de payer les frais de restauration pour autant ? Selon le document sur la "laïcité à l'école", publié par le ministère de l'Education nationale, "des remises d'ordre peuvent être accordées aux familles afin de rembourser les frais relatifs aux services de restauration et d'hébergement qu'elles ont avancés, en cas d'absence prolongée de leur enfant". Il n'y a donc aucune obligation légale de ne pas faire payer la cantine pendant le ramadan, mais la plupart des établissements le permettent.

Si l'école accepte habituellement les exonérations de frais de restauration lors des absences prolongées, elle doit évidemment l'appliquer pendant le ramadan. Ce remboursement est parfois conditionné à l'absence totale pendant toute la durée du jeûne de l'élève dans le restaurant scolaire. Il est également possible que l'établissement demande aux parents de bien prévenir en avance.