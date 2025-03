Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 6 mars 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi a-t-il fait de vous un rentier ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour.

La pêche a-t-elle été bonne ? Ce jeudi 6 mars 2025, un nouveau tirage EuroDreams était organisé par la Française des jeux. Au programme : jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans étaient à remporter. Mais l'heure des résultats EuroDreams venue, qu'en est-il ? La chance a-t-elle été au rendez-vous ? Pas assez pour les participants… En effet, aucun joueur n'est parvenu à trouver la totalité des résultats EuroDreams du jour. Au mieux, un participant a réussi à mettre la main sur les six chiffres, mais pas le numéro Dream. Cela lui permet de recevoir 20 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années. Il n'avait cependant pas tenté sa chance dans l'Hexagone, mais dans l'un des autres pays européens qui participent également au tirage. Le 3 ? Le 44 ? Le 26 ? Le 18 ? Voici le résultat EuroDreams du jour :

Tirage du 06/03/2025 1 - 2 - 8 - 16 - 18 - 25 / 2

​​​​​​​Pour les amateurs de grosses cagnottes, le tirage Euromillions de ce vendredi devrait faire des heureux ! Et pour cause, 130 millions d'euros sont mis en jeu à l'occasion d'un méga jackpot organisé le 7 mars. Contrairement au Super Loto, qui propose également davantage de codes permettant de remporter 20 000 euros, il n'y aura qu'un code My Million qui sera tiré au sort vendredi. Mais bonne nouvelle, la grille de base, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, sera vendue 2,50 euros, soit le prix habituel. Avis aux amateurs de belles cagnottes, il est possible de tenter sa chance dès à présent, que ce soit en point de vente, sur l'application FDJ ou sur le site internet.