Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 18 mars 2025, 178 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Ce mardi, les joueurs pourront tenter de remporter un incroyable jackpot de 178 millions d'euros. Les résultats du tirage Euromillions seront dévoilés vers 21h30.

La pression monte encore d'un cran au tirage de l'Euromillions ce mardi 18 mars 2025 ! Alors que la Française des jeux et ses homologues avaient initialement mis en jeu un méga jackpot de 130 millions d'euros le vendredi 7 mars, ce sont désormais 178 millions d'euros qui sont sur la table. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Il leur faudra cocher cinq chiffres parmi les 50 disponibles et deux numéros étoiles entre les 12 proposés. Au minimum, un joueur doit payer 2,50 euros pour acheter une grille. Le prix peut toutefois être revu à la hausse si jamais le joueur décide de cocher davantage de chiffres sur une même grille. Et pour cause, plus on coche de chiffres, plus ses chances de trouver le résultat Euromillions gagnant augmentent. Reste que parier 15 grilles ou neuf chiffres sur une même grille ne garantit en rien d'être le grand gagnant du jour et peut coûter en revanche assez cher. Tous les résultats Euromillions seront, quoi qu'il en soit, dévoilés ici même vers 21h30 :

Que se passera-t-il en cas de victoire ou de défaite ce soir ? Le tirage Euromillions a lieu chaque mardi et chaque vendredi vers 21h30. La répartition des gains, qui précise s'il y a eu un grand vainqueur ou non, est en général livrée dans la foulée. Les joueurs seront donc très vite fixés sur leur sort. Dans le cas où il y aurait un gagnant, le prochain tirage Euromillions proposera une cagnotte de 17 millions d'euros "seulement", soit le gros lot minimum. En revanche, si personne ne trouve les résultats ce mardi soir, le jackpot sera à nouveau augmenté lors du prochain tirage Euromillions et pourrait symboliquement atteindre la barre des 200 millions d'euros. Il pourra en être ainsi jusqu'à ce que le jackpot atteigne les 250 millions, plafond ultime. Là, le jackpot sera proposé plusieurs fois avant d'être éventuellement distribué entre les vainqueurs du plus haut rang s'il n'y a toujours aucun grand gagnant.