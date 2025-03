Météo : sept départements en vigilance orange, des vents forts et des vagues submersives

Des vents allant jusqu'à 110 km/, voire plus, soufflent sur le sud de la France. Météo France a placé sept département en vigilance orange, certains pour les vents violents, d'autres pour le risque de submersion, quand ce n'est pas pour les deux. Le détail des prévisions.

Le vent continue de souffler violemment sur le sud de la France. Alors que deux alertes sont en vigueur depuis hier soir, ce sont sept départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi 21 mars. Cinq le sont pour les rafales de vent d'autant qui balayent le sud-ouest, surtout la Haute-Garonne et le Tarn, et celles du vent d'est qui soufflent sur le pourtour méditerranéen et les départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône.

Si les vigilances orange se sont étendues vers le sud-est, c'est bien dans le Lauragais, la zone géographique située entre la Haute-Garonne, le Tarn, l'Ariège et l'Aude, qui est le plus touché. "On atteindra alors des valeurs de 100 à 110 km/h, très localement 120 km/h au pied de la montagne Noire, sur le Lauragais et le pays castrais", prévient Météo France qui a déjà relevé "120 km/h à Saint-Félix-Lauragais, 107 km/h à Castres-Mazamet, 107 km/h à Toulouse-Blagnac et 103 km/h à Muret". L'agglomération toulousaine ne devrait pas être épargnée avec "des rafales de 100 km/h" attendues à ses portes, voire "temporairement plus". Les rafales de vent atteindront aussi les 90 à 110 km/h dans le Golfe du Lion. Dans tous ces départements, l'épisode de vent "se termine en début d'après-midi avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse", selon les prévisions de Météo France.

Aux vigilances orange pour les vents forts, s'ajoutent trois vigilances oranges pour le risque de vagues-submersion dans les Pyrénées Orientale , l'Aude et l'Hérault. L'alerte doit être active de 14h à 22h ce vendredi 21 mars. Une conséquence directe du renforcement des vents sur les régions du Golfe du Lion selon l'agence météorologique : "le vent se renforce en cours de matinée de vendredi sur le Golfe du Lion et amplifie alors l'état de la mer qui devient très forte. Les vagues les plus fortes touchent le littoral du Languedoc Roussillon. Les conditions atmosphériques sont également à l'origine d'une surélévation importante du niveau de la mer (phénomène de surcote)".

Ces vigilances sonnent la fin de la météo printanière des derniers jours avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse. "L'autan devrait durer jusqu'à vendredi où il pourrait encore se renforcer, avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse par l'ouest. Cette perturbation devrait concerner tout le pays en glissant progressivement vers l'est au fil de la journée", anticipe Météo France. Selon le météorologiste Guillaume Séchet, les averses pourraient durer sur la journée de samedi et elles pourraient "tourner à l'orage de manière ponctuelle avec un risque concernant une grande partie du territoire" français. "Ces orages devraient demeurer faibles à modérés", précise le spécialiste. L'instabilité risque également d'être de mise sur la journée de dimanche, malgré un déclin du risque orageux.