Son enfant n'avait pas d'état civil pendant 3 ans, l'administration bloquait sur un détail

Cette mère de famille n'a pas pu enregistrer sa fille à l'état civil avant ce vendredi 4 avril, alors que cette dernière est déjà âgée de trois ans.

A chaque naissance en France, l'enfant doit être déclaré à l'état civil par une personne ayant assisté à l'accouchement. Sous un délai de cinq jours, l'enfant doit être enregistré à la mairie de son lieu de naissance. Pour cela, il faut fournir la pièce d'identité du parent, le certificat d'accouchement ou encore un justificatif de domicile. Si la déclaration n'est pas effectuée dans les délais réglementaires, une déclaration judiciaire de naissance doit être faite, il faut donc se tourner vers un avocat et vers le tribunal judiciaire pour effectuer une régularisation.

Pourtant, certains cas particuliers sont parfois constatés. C'est le cas en Espagne, où une femme n'a pu enregistrer son quatrième bébé qu'à ses trois ans. Ce vendredi 4 avril, la mère arrive enfin au terme de la procédure et va pouvoir inscrire sa fille à l'école, rapporte le média 3/24. "C'est comme si ma fille n'existait pas. Elle n'a pas pu aller à la maternelle, je n'ai pas pu obtenir d'aide pour elle, j'ai dû payer les médicaments et elle a pu consulter un médecin grâce à mes enfants", raconte la mère. L'enfant a été atteinte du cytomégalovirus, une maladie de la famille de la varicelle et qui nécessite un traitement. Elle a heureusement pu être soignée grâce à des médecins compréhensifs.

L'histoire de la naissance de l'enfant, remontant donc à 2022, n'est pas commune. A huit mois de grossesse, la mère a ressenti de fortes contractions. Si elle a d'abord attendu, elle a fini par appeler les services d'urgence, qui ont envoyé une ambulance, mais en précisant qu'elle mettrait du temps à arriver. La femme a finalement accouché à mi-chemin entre chez elle et l'hôpital, sur l'autoroute. Elle n'avait donc pas de lieu de naissance exact à fournir à l'administration et disposait simplement d'un rapport qui ne mentionnait que l'autoroute, sans emplacement précis. La petite est née entre les communes de Malgrat et Tordera sur la C-32.

L'hôpital aurait alors refusé d'ajuster ce rapport. L'administration n'acceptait donc pas de lui d'enregistrer son enfant car ce document "n'incluait pas une population spécifique". Les services sociaux ont finalement pris le dossier en charge et l'ont aidé dans les démarches nécessaires, qui aboutissent enfin en ce début avril 2025.