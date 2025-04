"Les sacs Hermès sont fabriqués en Chine" : ce TikTok viral dévoile où trouver des produits de luxe à petit prix

Une récente mode sur TikTok dévoile plusieurs sites chinois qui se vantent de produire des sacs de luxe à prix cassé.

La Chine est en colère. Depuis plusieurs semaines, la guerre économique avec les Etats-Unis semble lancée. Au coeur de cette bataille de frais de douane se trouvent Xi Jinping, président de la "République populaire" de Chine et Donald Trump, président des USA. Ce dernier ne cesse de faire planer sur la Chine des tarifs de douanes de plus en plus élevés, notamment sur les composants électroniques.

En réponse à ces menaces, de nombreux pays ont débuté une vague de boycott envers les produits les plus reconnus aux Etats-Unis. On y retrouve notamment de célèbres marques comme Coca-Cola, Starbucks ou McDonalds du côté de l'alimentation. Et cette guerre commerciale s'élargit aux produits occidentaux en général et au monde du luxe, qui est au coeur d'une campagne virale sur TikTok et Douyin (son équivalent en Chine). A travers plusieurs vidéos, des fabricants d'usine exposent la réalité derrière les grandes marques de luxe : ces dernières produiraient leurs articles majoritairement en Chine à des tarifs dérisoires et disponibles en ligne sur certains sites de vente.

Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux comme X (anciennement Twitter) et TikTok sont remplis de comptes faisant l'apologie de sites de vente chinois. Ces derniers proposeraient des produits de luxe vendus à leur véritable coût de fabrication. Des sites comme Taobao ou même encore Aliexpress sont cités comme affichant des sacs de chez Louis Vuitton, Hermès ou Gucci avec la même qualité de fabrication, mais sans leur logo iconique.

Cette tendance virale est une réponse directe et agressive envers les Etats-Unis : inutile de commander des produits de luxe chez eux. Un sac Hermès vendu à 38 000 dollars ne coûterait que 1000 dollars sur des sites comme Taobao.

La réalité est cependant bien moins intéressante qu'on ne le pense. Tout d'abord, beaucoup d'internautes ne semblent pas avoir compris que les TikTok viraux réalisés en usine ne clament pas qu'ils sont les concepteurs de produits de luxe pour des marques comme Hermès ou Gucci. Ils expliquent simplement que leur usine est capable de réaliser les mêmes produits avec une qualité équivalente avec pour justification : "Citez quelque chose que la Chine ne peut pas faire".

Ces produits sont en réalité des "Pingti" comme le dévoilent des sites comme ELLE ou plusieurs blogs spécialisés dans la mode. Les "Pingti" sont des imitations très réalistes de produits de luxe grâce à des usines qui se fournissent avec les mêmes matériaux de base, mais les logos en moins. Si cela permet à de nombreux Chinois de s'acheter des sacs de qualité à "petit prix", il ne s'agit pas pour autant de véritables produits de marque qui restent majoritairement conçus en Europe et aux Etats-Unis.