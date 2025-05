Ce drôle de mot sans lettre est utilisé par les ados pour dire "Je t'aime"

Dire "je t'aime" sans une seule lettre ? C'est le drôle de langage codé que les ados s'échangent sur les réseaux sociaux.

Entre verlan remixé, expressions venues de TikTok, acronymes anglais et émojis détournés… Par SMS ou sur les réseaux sociaux, la génération Z, née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, communique avec ses propres mots et expressions, parfois incompressibles sans traduction. Une manière de se distinguer, mais aussi de se protéger du regard des adultes.

Parmi ces codes, une tendance intrigue particulièrement : 143, 1543, 1437… Mais que veulent dire ces chiffres ? La clé pour déchiffrer le code, venue tout droit des Etats-Unis, se trouve dans la langue de Shakespeare. Chaque chiffre correspond au nombre de lettres d'un mot. Par exemple, 143 signifie "I love you", "je t'aime" en français : 1 lettre pour "I", 4 pour "love" et 3 pour "you". Facile, une fois qu'on connaît le principe.

© annastills

La popularité de ces chiffres a explosé il y a quelques années grâce à TikTok. Et depuis, de nouvelles combinaisons sont apparues. 1543 veut dire "I still love you" — autrement dit : je t'aime toujours. 1437 ? "I love you forever" — je t'aime pour toujours. 1432 représente "I love you too" pour "Je t'aime aussi". La logique reste la même : un chiffre pour chaque mot, un nombre de lettres, un message caché.

Mais attention, certains codes ne suivent pas la même règle. 607 voudrait dire "I miss you" (tu me manques), et 7642, plus flou, signifierait "I will always be there for you" (je serai toujours là pour toi). Ici, pas de logique mathématique : il faut aller chercher les significations sur Urban Dictionary ou directement sur TikTok. Ces codes ne se limitent pas à l'amour. Ils servent aussi à souhaiter un bon anniversaire, dire bonjour ou encourager un ami.

Une forme de communication codée, rapide et complice, qui n'est, en réalité, pas si nouvelle. Dans les années 1990, 143 était déjà utilisé sur les pagers, ces petits appareils de messagerie très populaires avant les téléphones portables, comme le rapporte le média en ligne américain Buzz Feed News. À l'époque, pas d'émojis, pas de gifs, chaque caractère comptait : il fallait faire preuve d'imagination pour transmettre ses émotions en quelques caractères. Un code discret, mais redoutablement efficace, désormais adopté par les adolescents.