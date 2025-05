Le Vatican cache une machine à remonter le temps : la légende farfelue qui fascine encore

Un prêtre italien a prétendu avoir créé une machine à remonter le temps, qui aurait été cachée au Vatican.

Les machines à remonter le temps ou à y voyager ont toujours captivé et ont fait l'objet de nombreuses fictions. Le "Chronoviseur" est l'une d'entre elles. Selon la légende, il aurait été construit au milieu du XXème siècle par Pellegrino Ernetti. Né en 1925, ce prêtre, musicologue et passionné de physique, travaillait à reconstituer les sons du passé. Pour lui, chaque événement laisserait des "traces énergétiques visuelles et auditives", qui pouvaient être captées et réutilisées.

C'est de cette idée que serait parti Pellegrino Ernetti pour imaginer sa machine. Il a raconté avoir travaillé avec une équipe d'une dizaine de scientifiques, dont le détenteur du Prix Nobel de Physique de 1938, Enrico Fermi, et l'ancien scientifique allemand Wernher von Braun, afin de mettre au point le fameux Chronovisor. Avec ses tubes cathodiques et ses antennes, l'appareil reproduisait, selon le physicien, les ondes électromagnétiques et les fréquences sonores du passé pour en tirer des sons et images. Ensuite, un récepteur permettait de régler sur l'époque spécifique désirée et la séquence apparaissait, pouvant même être enregistrée.

A travers son invention, il prétendait avoir pu assister à des événements antiques comme le discours de Cicéron devant le Sénat romain en 63 avant J-C. "Ses gestes, l'intonation de sa voix, quelle puissance il y avait là ! Quel fantastique talent oratoire !", aurait-il commenté. Il avait même ajouté avoir vu la crucifixion du Christ, détaillant son apparence, son environnement ou encore les réactions des personnes présentes. Il avait également avancé avoir retrouvé l'intégralité de Thyeste, une tragédie perdue du dramaturge romain Quintus Ennius jouée en l'an 169 avant J-C.

L'histoire d'Ernetti a été racontée dans le livre Le Nouveau Mystère du Vatican, écrit par le prêtre français François Brune qui l'a rencontré dans les années 1960 à Venise et s'est lié d'amitié avec lui. Ce dernier n'a évidemment jamais vu l'appareil, mais son ami assurait qu'il avait été démonté et conservé dans les archives secrètes du Vatican pour éviter toute utilisation abusive, qu'elles soient à des fins militaires, politiques ou financières. Il a maintenu cette affirmation jusqu'à sa mort, indiquant que le Pape Pie XII avait demandé de garder secrètes toutes informations en lien avec la machine à remonter le temps, considérée comme dangereuse.

Le père Ernetti a voulu apporter des preuves de la réussite de son invention, notamment avec une photographie montrant le visage du Christ lors de la crucifixion, qui aurait été prise par le Chronoviseur. Ses détracteurs ont affirmé que l'image ressemblait énormément à une carte postale représentant la statue d'une église. Ils ont aussi assuré que la soi-disant conception de l'appareil contredit les principes de la physique. Le Chronoviseur est donc bien plus considéré comme un mythe farfelu qu'une réalité scientifique.