Météo du pont du 1er mai : de la chaleur puis le désastre à cette date ! Les prévisions détaillées

Quelle météo pour le pont du 1er mai ? Si des journées estivales sont annoncées, une dégradation est aussi prévue. Voici ce qui vous attend.

Ce jeudi 1er mai est un jour férié. En posant le vendredi, cela permet de faire un pont de quatre jours. Ce premier pont de mai pourrait être le plus beau, selon les prévisions à long terme de La Chaine Météo. Cependant, la situation va se dégrader dans le week-end, il faudra plutôt profiter des premières journées.

Ce jeudi 1er mai sera, en effet, une journée estivale. Il fera très beau avec des températures autour de 25 degrés en moyenne. Localement, le ressenti pourra monter jusqu'à 30 degrés, digne d'un mois de juillet. Ce sera le 1er mai le plus chaud depuis 20 ans. Il fera 29°C à Paris, 28°C à Lille et Strasbourg ou encore 27°C à Lyon. Dans le sud de la France, il fera plutôt entre 22°C et 25°C, l'air étant rafraichi par les brises. Le ciel de la Bretagne à l'Aquitaine sera toutefois "passagèrement nuageux mais l'impression de beau temps persiste", détaille La Chaine Météo.

Vendredi 2 mai, le temps sera toujours très agréable, malgré des nuages qui pourront voiler le ciel, notamment dans le sud et l'ouest. Les nuits resteront douces. Météo France signale un risque orageux dans l'extrême sud-ouest dans l'après-midi, au niveau des Pyrénées.

© La Chaine Météo

Samedi 3 mai, si le temps restera très clément le matin, l'après-midi, le ciel va se couvrir sur le nord du pays et l'ambiance sera lourde. Un risque d'orages important sera présent remontant du sud-ouest vers les régions au nord de la Loire. De la pluie est aussi attendue au nord. Les orages pourraient encore plus se propager en soirée et atteindre la région parisienne. Plusieurs degrés seront également perdus.

Mauvaise nouvelle : dimanche 4 mai, la perturbation pluvieuse va parcourir la France d'ouest en est avec des orages concentrés sur le centre-est et pouvant être très forts entre l'Auvergne, la Franche-Comté et le Rhône-Alpes. "Une perturbation va traverser le pays, avec des pluies et des orages, mettant fin à l'épisode de temps estival", annonce La Chaine Météo. La fraicheur sera aussi de retour avec à peine 20 degrés au nord, mais avec quelques éclaircies. En deux jours, sur certaines localisations, 10 degrés pourraient être perdus.