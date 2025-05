Ces métiers désormais davantage ouverts aux clandestins en France

La liste des métiers en tension a été publiée jeudi 22 mai. Il sera plus simple d'embaucher des personnes venues de pays en dehors de l'Union européenne à ces postes.

Elle était largement attendue et a enfin été publiée au Journal officiel dans la matinée du jeudi 22 mai. La nouvelle liste des métiers en tension a été mise à jour pour la première fois depuis 2021. Région par région, certains secteurs pourront embaucher plus facilement des immigrés extra-européens, comme le rapporte Le Parisien.

Pour un métier qui n'est pas en tension, un employeur doit d'abord déposer une offre d'emploi et ne pas parvenir à embaucher une personne française ou venant d'un pays membre de l'UE avant de se tourner vers les personnes originaires d'autres pays. Les employeurs qui cherchent des personnes pour exercer les métiers listés n'auront pas à passer par cette première étape. Parmi les 80 métiers listés, il y a les agents d'entretien des locaux, les agriculteurs salariés, les bouchers, les charpentiers, les éleveurs salariés, les maçons… Tous des métiers qui manquent cruellement de personnel.

La grogne du secteur de l'hôtellerie-restauration

Mais tous les secteurs n'ont pas été satisfaits par la composition de la liste. C'est le cas de l'hôtellerie-restauration, qui recrute 336 000 personnes en 2025, selon les chiffres de France Travail. "On va avoir besoin par exemple de 107 000 serveurs, de 103 000 commis", ajoute Franck Trouet. Pour les trouver, les employeurs vont pouvoir faire venir des travailleurs étrangers, ou régulariser ceux qui étaient en situation irrégulière, embauchés par exemple avec des alias (de vrais papiers mais qui ne sont pas les leurs)", explique Franck Trouet, délégué général du Groupement des hôtelleries et restaurations (GHR) à nos confrères.

Mais "à Paris, seuls deux métiers sur sept que nous demandions (employés de l'hôtellerie-restauration et cuisinier) ont été reconnus en tension. On a exclu les emplois les plus proposés, comme serveur ou commis de cuisine." Les serveurs, qui représentent une immense masse salariale pour le secteur, ne sont pas inclus dans cette liste pour l'Île-de-France, la Bretagne ou la Corse. La liste des métiers en tension a pour objectif d'être actualisée tous les ans. Peut-être que les métiers laissés sur le carreau y auront leur place en 2026, pour le plus grand bonheur des acteurs de l'hôtellerie-restauration.