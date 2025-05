L'inventeur de la pilule abortive, Etienne-Emile Baulieu, est mort à 98 ans

Mondialement connu pour ses travaux scientifiques, médicaux et sociétaux sur le rôle des hormones stéroïdes notamment, Etienne-Emile Baulieu est décédé le 30 mai à l'âge de 98 ans.

Le professeur Etienne-Emile Baulieu, inventeur de la pilule abortive, s'est éteint vendredi 30 mai à l'âge de 98 ans, à son domicile à Paris, a annoncé sa femme, rapporte France info se faisant l'écho de l'AFP. Médecin et chercheur, il était connu à l'international pour la portée scientifique, médicale et sociétale de ses travaux, en particulier sur les hormones stéroïdes. "Ses recherches étaient guidées par son attachement aux progrès permis par la science, son engagement en faveur de la liberté des femmes, sa volonté de permettre à tous de vivre mieux plus longtemps", a témoigné sa femme, Simone Harari Baulieu, dans un communiqué.

Né le 12 décembre 1926 à Strasbourg (Bas-Rhin), Etienne Blum prend le nom d'Émile Baulieu quand il s'engage dans la Résistance à l'âge de quinze ans seulement. Devenu docteur en médecine en 1955 et docteur ès sciences en 1963, puis endocrinologue, il fonde en 1963 l'unité de recherche 33 à l'INSERM. Il y travaille sur les hormones. Il dirige cette unité de recherche jusqu'en 1997. Il est connu, entre autres, pour sa mise au point de la RU 486 en 1982. Une invention qui va révolutionner la vie de millions de femmes dans le monde. Cette pilule abortive leur offre la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. À l'époque, il fait face à des critiques violentes des adversaires du droit des femmes à maîtriser leur procréation.

Des travaux sur la maladie d'Alzheimer

Ses travaux s'étendent également à d'autres domaines. Il a mené des recherches sur la DHEA, une hormone dont il a découvert la sécrétion et le rôle dans l'activité contre le vieillissement, rapporte Ici sur son site internet. Ces recherches le conduisent à travailler sur les stéroïdes du système nerveux. Il est aussi à l'origine d'un traitement de lutte contre la dépression, actuellement en cours d'essai clinique. Il fonde l'Institut Baulieu en 2008 pour soigner les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Grand-croix de la Légion d'honneur et grand-croix de l'Ordre national du Mérite, il a reçu de nombreux prix en France et aussi aux États-Unis.