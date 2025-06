Cet aliment est très apprécié par les enfants difficiles, il est sain et n'est pas assez proposé selon une experte

Les parents négligent un aliment bien particulier qui est pourtant très bon pour leur enfant. Même les plus difficiles arrivent à le manger !

Les repas avec les enfants peuvent être très compliqués. Certains sont d'ailleurs particulièrement "difficiles", n'acceptant pas de manger certains aliments. Si les goûts jouent beaucoup, les parents peuvent néanmoins encourager les enfants à varier leur alimentation. Il faut parfois les y habituer dès le plus jeune âge, afin de maximiser les chances de les voir développer un rapport sain à la nourriture. Si de nombreux parents connaissent l'importance de donner des légumes aux enfants, selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, seulement 20% des enfants en France consomment 5 fruits et légumes par jour.

Pourtant ce n'est pas qu'une question de quantité. Selon la pédiatre Kelly Fradin, qui s'est exprimée auprès de CNBC, les parents oublient aussi certains aliments qui sont pourtant très nutritifs. Elle explique notamment que l'un d'eux est particulièrement sous-estimé, alors qu'il est rempli de bienfaits.

Tout d'abord, il est plein de protéines, indispensables à la croissance et à l'énergie. Il est également riche en fibres, permettant une meilleure digestion. Le fer, primordial au transport de l'oxygène dans le sang, le folate, essentiel pour la croissance cellulaire, le magnésium, favorisant le fonctionnement des nerfs et des muscles et la vitamine B, qui soutient le développement cérébral, y sont présents en quantité. Cet aliment est également abordable financièrement et se conserve longtemps, permettant de faire du stock.

Kelly Fradin préconise tout simplement de donner davantage de haricots aux enfants, et ce sous toutes ses formes. Les légumes verts et les légumineux rouges ou blancs. En dehors des apports nutritionnels, l'experte garantit que cet aliment peut même convenir aux enfants difficiles, notamment grâce à son goût assez neutre. Par ailleurs, les haricots peuvent être préparés de différentes manières et ainsi devenir plus adaptés aux enfants.

La psychiatre donne quelques idées : "Pour les plus jeunes ou les plus difficiles, commencez par quelque chose de simple et accessible, comme cuire des edamames (jeunes graines de soja) à la vapeur ou ajouter des haricots noirs à une quésadilla au fromage. J'ai même réussi avec des brownies aux haricots noirs, une gourmandise étonnamment délicieuse et nutritive". Les haricots se glissent aussi facilement dans les soupes. Varier la forme est donc la meilleure façon de parvenir à faire manger cet aliment aux enfants. Les présenter d'une manière ludique peut aussi aider.