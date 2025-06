Aussi beau mais moins cher que la Grèce, ce magnifique pays d'Europe attire encore trop peu de touristes

Ce petit pays séduit de plus en plus de touristes européens. Il pourrait bien devenir la nouvelle star de l'été 2025.

Des plages de sable fin, des eaux cristallines, des paysages à couper le souffle... Non, vous n'êtes pas en Grèce, en Italie ou aux Baléares mais bien dans un petit pays européen que de nombreux Français peinent encore à placer sur une carte. Méconnu des experts du tourisme il y a encore quelques années, il s'impose aujourd'hui comme une alternative de choix aux destinations phares de la Méditerranée. Et pour cause : il offre des atouts similaires, mais à des prix bien plus abordables.

Bordé par la superbe mer Adriatique, il partage ses frontières avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l'Albanie. Un positionnement géographique idéal qui lui permet de jouir d'un climat ensoleillé et de températures agréables une grande partie de l'année. Les amateurs de farniente seront comblés par ses nombreuses plages, dont celles de Jaz et Mogren près de Budva, qui offrent calme et tranquillité loin des foules de la Méditerranée. Certains la comparent même aux plages grecques et les jugent plus agréables car avec moins de monde sur le sable...

Mais les charmes de ce petit pays ne se résume pas à son littoral ! L'arrière-pays regorge de trésors naturels, à l'image du parc national de Durmitor et ses montagnes, parfaites pour les randonnées. Le canyon de la Tara et ses eaux émeraude invitent quant à eux aux sports d'eau vive comme le rafting. Sans oublier le lac de Skadar, plus grand lac des Balkans et réserve ornithologique prisée des amateurs de nature. Vous avez deviné le petit pays en question ? Oui, il s'agit bien du Monténégro.

Véritable joyau du Monténégro, la spectaculaire baie de Kotor est évidemment un incontournable. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle s'enfonce sur près de 30 km dans les terres, offrant un spectacle naturel à couper le souffle. Ses eaux calmes sont bordées de montagnes qui s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude. On trouve aussi à proximité de petits villages médiévaux comme Risan. Perast propose également aux visiteurs une plongée dans les influences byzantines et vénitiennes qui ont façonné la région et le patrimoine local.

Selon les chiffres de l'Office du Tourisme, les visiteurs français ne s'y trompent pas ! Près de 100 000 ont visité le pays en 2023, les visiteurs français se classant au quatrième rang en nombre de nuitées sur place. Car au-delà de ses indéniables attraits touristiques, le Monténégro a un argument de poids : des prix 30 à 40% inférieurs à ceux pratiqués en Grèce ou en Espagne. De quoi profiter d'un séjour de rêve sans se ruiner alors que l'hôtellerie plus haut de gamme est aussi désormais bien implantée...