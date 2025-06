Une "pompe à chaleur" s'installe en France, voici où le thermomètre explose et jusqu'à quand

Il fait très chaud cette semaine en France. Dans certaines départements, les températures dépasseront de 10 degrés les normales de saison.

Après un week-end de Pentecôte mitigé, le thermomètre commence à monter ce mardi 10 juin. Une goutte froide se positionne au large du Portugal et joue le rôle d'une "pompe à chaleur", renvoyant de l'air chaud issu du Sahara vers la France. Le soleil s'impose ainsi sur une grande partie du pays, malgré quelques nuages persistants de la Bretagne aux Hauts-de-France. Dans le sud, les 30 degrés sont déjà dépassés, notamment en Aquitaine et dans la vallée de la Garonne. Au nord-est, il fait également déjà plus de 25 degrés.

Un pic de très forte chaleur touche mercredi le sud-ouest, avec des pointes possibles à 38 degrés localement. Ce climat gagne progressivement le reste du pays et notamment l'est et le centre dès jeudi. Vendredi, la chaleur se généralise, s'étendant ainsi vers le Centre-Val de Loire et jusqu'en Ile-de-France. La journée de vendredi est annoncée comme la plus chaude de la semaine à l'échelle nationale, avec des températures atteignant 35 degrés. Entre Toulouse et Lyon, des nuits tropicales, avec des minimales ne repassant pas sous les 20 degrés, sont aussi attendues. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte des prévisions pour le vendredi 13 juin.

© ECMWF

Dans certaines villes, l'écart par rapport aux moyennes de saison sera de plus de 10 degrés à partir de mercredi. Il fera jusqu'à 36 à Bordeaux contre une moyenne de 25, 34 à Paris contre une moyenne de 23 ou encore 32 à Nantes contre une moyenne de 23. La Chaine Météo parle alors d'une "courte vague de chaleur", située entre mercredi et vendredi.

© La Chaine Météo

Cependant, en parallèle, dès mercredi soir, des premiers orages vont éclater dans le sud-ouest. Ils vont ensuite remonter le long de la façade atlantique, atteignant les Pays de la Loire et la Bretagne avec de fortes pluies. Vendredi, les orages continueront de se propager avec une intensité particulière en Normandie.

Samedi, une perturbation va traverser une majeure partie du pays avec quelques ondées orageuses provoquant une baisse des températures dans l'ouest du pays, tombant entre 20 et 25 degrés. Dimanche, le temps redeviendra sec dans l'ouest du pays et l'est connaitra à son tour la fin de la chaleur.

La semaine s'annonce donc orageuse et chaude, mais cette tendance instable ne devrait pas durer. "Le temps est globalement calme avec des températures un peu plus chaudes que la normale", prévoit déjà Météo-France pour la semaine prochaine.