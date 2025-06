Les seuils de canicule franchis, c'est dans ces départements que les nuits seront les plus étouffantes

Suite à la vague de chaleur, les seuils de canicule vont être franchis dans plusieurs départements. Il fera chaud de jour comme de nuit.

La fin de la semaine s'annonce étouffante, les températures montent d'un cran en France suite à la formation d'un dôme de chaleur. Les 35 degrés seront dépassés dans plusieurs régions. Cette vague de chaleur, débutant ce jeudi 19 juin, pourrait durer jusqu'à 5 jours. Certains départements seront plus touchés que d'autres, atteignant même les seuils de canicule. Cela signifie que de fortes chaleurs persistent jour et nuit, et ce pendant plusieurs jours.

Les seuils varient selon si les départements sont plus ou moins habitués à la chaleur. Dans le sud-ouest de la France, le seuil se situe autour de 35/36 degrés, alors qu'en Bretagne et sur les bords de Manche, il est atteint dès 31/32 degrés. De même, la nuit, le seuil est atteint s'il ne fait pas en dessous de 20/22 degrés dans le sud-ouest, contre 18/19 sur le reste du pays. Il est cependant plus haut dans le sud-est (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard), dans les Pyrénées-Orientales et en Corse (23/24 degrés).

La Chaine Météo prévient que plusieurs départements atteindront ce seuil pendant 3 jours et 3 nuits consécutives (niveau d'alerte orange) à partir de jeudi ou vendredi. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

© La Chaine météo

Si en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire et dans les Deux-Sèvres, cela se traduit par des journées avec des maximales autour de 33/34 degrés, dans les autres départements plus au sud, cela peut monter à 35/36 degrés. Les nuits seront aussi chaudes avec autour de 20/22 pour ces 9 départements, sauf pour le Maine-et-Loire où ce seuil minimal se place plutôt autour de 18/19 degrés. Ainsi à Bordeaux ou La Rochelle, pour la nuit de vendredi par exemple, il est annoncé 23 degrés. Il sera donc difficile de rafraichir les logements même le soir ou au petit matin, les nuits s'annoncent franchement difficiles.

Les seuils de canicule seront aussi approchés (vigilance jaune) dans une large partie ouest et dans le centre avec des journées chaudes et des nuits qui pourraient peiner à descendre sous les 20 degrés. Il est donc primordial de boire de l'eau régulièrement et d'éviter les heures les plus chaudes pendant cette période. Et pour la nuit, n'hésitez pas à vous munir d'une serviette mouillée pour vous rafraîchir.