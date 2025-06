La canicule s'amplifie, bientôt la plus chaude journée jamais enregistrée lors d'un mois de juin

Le mois de juin va se finir sous des chaleurs étouffantes. Des pointes entre 37 et 40 degrés sont prévues sur une journée qui pourrait s'avérer être la plus chaude jamais enregistrée en France à cette période.

Après un milieu de semaine caniculaire, les orages ont fait baisser les températures. Cependant, le répit est de très courte durée. Vendredi, il fera très chaud dans le sud, avec jusqu'à 37°C à Montpellier. Dans le centre du pays, les températures se rapprocheront des 30°C, alors que dans le nord l'air sera respirable avec entre 22°C et 28°C. Samedi, les températures montent encore d'un cran, les 30°C sont de nouveau atteints sur les trois quarts du pays, hormis les côtes de la Manche et l'extrême nord. Il fera notamment 30°C à Nantes, 31°C à Paris ou encore 33°C à Lyon et Bordeaux.

La situation s'aggrave dimanche avec un nouveau début de canicule. Les températures atteindront entre 34 et 38°C sur une large moitié sud et centre du pays, selon La Chaine météo. Il fera ainsi 32°C à Paris, 34°C à Toulouse et Limoges, 35°C à Lyon et 37°C à Montpellier.

© La Chaine météo

"Lundi pourrait même devenir la journée de juin la plus chaude jamais enregistrée en France, surpassant celle du 28 juin 2019", annonce La Chaine météo. A cette date, il avait fait jusqu'à 46°C à Vérargues dans l'Hérault et localement plusieurs villes du sud-est avaient connu 44°C. Si de telles chaleurs ne sont pas attendues cette fois, c'est surtout l'étendue de la hausse et sa précocité qui donneront un caractère exceptionnel. Les maximales généralisées seront entre 36°C et 38°C dans les terres et sur le bassin parisien. Des pics sont localement attendus autour de 40°C du sud-ouest au centre-est. Les températures peineront aussi à redescendre en soirée. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte des prévisions pour le lundi 30 juin.

© ECMWF

Le mois de juin va se terminer sous des chaleurs étouffantes. Un excédent de +3 degrés par rapport aux moyennes de saison a été enregistré sur l'ensemble du mois à l'échelle nationale. La journée de mardi s'annonce également extrêmement chaude. Des orages pourraient toutefois faire baisser les températures à partir de mercredi.

Météo France annonce "des températures très nettement au-dessus des normales en début de semaine, provoquant de fortes chaleurs sur la France avec un pic entre lundi et mercredi selon les régions. Un temps un peu plus perturbé et moins chaud pourrait concerner le nord de la France en fin de semaine. Les températures devraient également baisser au sud, mais resteront probablement au-dessus des normales de saison".