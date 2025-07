Burn lines : "des blessures graves et à vie", en quoi consiste cette nouvelle tendance qui enflamme TikTok ?

Une nouvelle tendance TikTok inquiète. Les utilisateurs glorifient les marques laissées par des coups de soleil et appellent à s'exposer sans protection solaire.

Si certains tentent toutes les techniques pour éviter les marques de bronzage, une nouvelle tendance, ou " trend ", prône les coups de soleil sur TikTok. Ce n'est pas la première mode qui fait des ravages sur la santé et celle-ci peut avoir de graves conséquences. La tendance " burn lines " incite les jeunes, plus particulièrement les jeunes femmes, à afficher leurs marques de coup de soleil. C

omme tout effet de mode, il y a des techniques pour y parvenir : s'exposer au soleil quand l'indice UV est à son maximum, sans protection solaire et avec de l'huile bronzante, et même se brûler avec un briquet, du métal chaud ou un sèche-cheveux. Ces coups de soleil sont appelés "bronzage en attente", suivant la théorie qu'un coup de soleil se transformera petit à petit en bronzage, ce qui est faux et dangereux pour la peau. Sur le réseau social chinois, des centaines de vidéos montrent de très jeunes filles arborer ces "burn lines" avec fierté.

Une association donne l'alerte

Une association belge, la Fondation des Brûlés, qui vient en aide aux victimes et aux familles des victimes de grandes brûlures douloureuses et handicapantes, tire la sonnette d'alarme : "Les brûlures ne sont pas une forme d'art, mais des blessures graves aux conséquences à vie. Nous devons prendre ce comportement au sérieux et encadrer les jeunes avant que cela ne dégénère", alerte Stefaan Lauwaert, administrateur délégué de l'association. Il est important de préciser que ces coups de soleil ou brûlures, même superficiels, peuvent entraîner de vives douleurs, des cicatrices permanentes, des infections et même favoriser des cancers de la peau. Il ne faut pas se brûler avec des objets trop chauds ou au soleil.

De la protection solaire doit être appliquée tous les jours pour protéger la peau, principalement lorsque l'indice UV est haut. Mettre de la protection solaire n'empêche d'ailleurs pas de bronzer naturellement, de manière saine, à moindre risque pour la peau. Le mieux reste tout de même de limiter au maximum son exposition au soleil.