14 juillet : un dispositif renforcé face à une crainte principale pour les autorités

Le week-end du 14 juillet 2025 s'annonce chargé pour les autorités et les forces de l'ordre. Elles redoutent des violences urbaines, notamment en raison d'un évènement bien précis.

Elles ne sont pas alarmistes, mais les autorités craignent des débordements urbains au cours du week-end prolongé du 14 juillet. Ce qui les inquiète : les festivités autour de la Fête nationale, bien sûr, mais surtout la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à laquelle le PSG va participer le soir du dimanche 13 juillet en même temps que de nombreux feux d'artifice et autres célébrations. La crainte de "débordements" accompagnés de "violences urbaines" se fait sentir parmi les forces de l'ordre selon BFMTV. Autre type de violences redoutées : l'usage de mortiers d'artifice en direction de la police ou encore des incendies de poubelles et de véhicules.

Ces craintes craintes sont bien présentes, mais modérées, car selon la chaîne d'info, il n'y a pas, pour l'heure, de "signaux particulièrement inquiétants", ni aucun appel à commettre des actions violentes. La Fête nationale va se dérouler dans un contexte plus calme et moins dense que les années précédentes : l'an dernier, à la même période, les Jeux olympiques de Paris 2024 se préparaient et, en juillet 2023, la France sortait d'une période d'émeutes urbaines après la mort du jeune Nahel. Des épisodes qui avaient nécessité le déploiement de dispositifs de sécurité inédits en France.

Cette année, le week-end du 14 juillet coïncide donc avec la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à laquelle le PSG va participer. Les forces de l'ordre redoutent qu'une victoire de l'équipe parisienne entraîne des débordements et violences semblables à celles observées après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, quelques semaines auparavant. La compétition n'a pas eu un grand succès en France et a été nettement moins suivie que la Ligue des Champions, certes. Reste que l'engouement autour de la série de victoires du club de la capitale pourrait s'accompagner de violences, et les autorités françaises ne souhaitent pas prendre le moindre risque pour cette soirée qui se veut festive dans les rues de Paris.

Le dispositif de sécurité annoncé

Cette année, le dispositif policier devrait être amoindri pour le week-end du 14 juillet. Les forces de l'ordre ont toutefois pris certaines précautions, notamment grâce à l'aide d'équipes spécialisées dans le démantèlement de réseaux de trafics de mortiers d'artifice venus tout droit de Pologne pour aider les équipes françaises.

Cela fait deux jours déjà que les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre, rapporte le journal Le Parisien. L'objectif des arrêtés préfectoraux et municipaux est d'encadrer la vente d'alcool, d'artifice et la distribution d'essence. En région parisienne, la préfecture de police s'est préparée en vue des festivités. Les épaves et autres poubelles ont été enlevées. Aussi, la préfecture a sollicité les bailleurs pour qu'ils contrôlent les caves et toits d'immeubles afin de chercher d'éventuels mortiers, articles pyrotechniques ou autres objets susceptibles d'être utilisés comme projectiles.

Selon plusieurs sources interrogées par BFMTV, environ 500 policiers et gendarmes vont être mobilisés. De leur côté, les pompiers de Paris seront 400 de plus ce week-end du 14 juillet. Ils s'ajoutent aux 1 900 autres sapeurs-pompiers pour tenter de faire de cette soirée, une belle fête populaire.