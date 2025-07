Cette erreur est courante quand on fait ses courses - elle peut pourtant s'avérer dangereuse, surtout en été

Lors des courses en supermarché, il est important de penser à l'ordre de ses achats. Une erreur fréquente peut avoir des conséquences regrettables.

L'été, c'est la période des grands repas de famille et pendant laquelle on a envie de se faire un peu plus plaisir que d'habitude sur la nourriture. Dans les rayons, cependant, il ne faut pas se laisser guider seulement par ses envies. S'il est évidemment nécessaire de regarder le prix et les étiquettes des produits, une autre erreur courante est largement observée. Elle est d'autant plus problématique en période estivale.

La plupart du temps, les achats de produits en supermarché se font sans ordre précis. On préfère prendre un produit quand on passe devant pour ne pas l'oublier ou devoir revenir le chercher et perdre du temps. Or, il est déconseillé de commencer par les produits frais ou surgelés. Choisir ces denrées en premier impacte plus longtemps la chaîne du froid et elles se retrouvent alors davantage exposées à des températures inadaptées.

La chaîne du froid consiste à maintenir une température basse et stable du producteur à l'acheteur pour assurer la qualité du produit. Rompre celle-ci peut entrainer une propagation plus rapide des bactéries, allant jusqu'à rendre la nourriture impropre à la consommation. En été, avec la chaleur, ce risque est accru : les bactéries comme la salmonelle ou E. coli prolifèrent plus rapidement par temps chaud.

Une recrudescence des cas d'infections alimentaires est ainsi fréquemment constatée à cette période, comme le rappelle le site du ministère de l'Agriculture. Les aliments les plus concernés sont les viandes et poissons crus, les plats préparés ou encore les œufs et fromages frais.

Une solution simple est donc "d'acheter les produits surgelés et réfrigérés en fin de courses", comme le conseille même l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il est ainsi préférable de commencer par les produits secs, comme les pâtes, les conserves ou les boissons puis de passer aux fruits et légumes avant de finir par le frais et le surgelé. Le temps d'exposition à température ambiante d'aliments périssables ne doit pas dépasser deux heures, voire une heure en cas de fortes chaleurs.

Pour le trajet retour, l'utilisation de sacs isothermes avec des pains de glace ou de glacières est préconisée. Ensuite, il faut rentrer rapidement chez soi et commencer par ranger les produits qui vont au frigo et au congélateur. Au passage, une petite vérification s'impose pour s'assurer que les produits ne dégagent pas un aspect ou une odeur inhabituels et que l'emballage n'a pas gonflé. Enfin, lors du rangement, recongeler un produit décongelé est proscrit et ôter les suremballages des aliments ou encore éviter de surcharger le réfrigérateur est conseillé.