Ce service était gratuit chez Ikea, c'est fini : tous les clients doivent désormais payer pour l'utiliser

L'avez-vous remarqué ? Jusqu'à récemment, Tous les clients d'Ikea pouvaient bénéficier de cette prestation totalement gratuitement. C'est terminé !

Chez Ikea, ce n'est pas faire ses courses qui est difficile, c'est plutôt de repartir ! Quand on sort du magasin avec les bras et le chariot chargés de meubles, de décorations, de coussins et parfois de nourriture, il est strictement impossible de quitter le parking à pied ou même en transport en commun. C'est pour cette raison que la plupart des magasins de l'enseigne sont équipés de gigantesques parkings de plusieurs centaines de places.

Rassurez-vous, l'accès à ces derniers n'est pas près de devenir payant. En revanche, l'un des équipements proposés sur les parkings eux-mêmes est officiellement passé de gratuit à payant sur tout le territoire français. Ici, il est question des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Installées depuis 2013 sur tous les parkings de l'enseigne, ces dernières étaient historiquement gratuites pour tous les clients de l'enseigne.

Problème, avec le temps, ces bornes sont devenues de plus en plus obsolètes. Certaines ne fonctionnaient plus, tandis que d'autres peinaient de plus en plus à soutenir la comparaison avec les bornes de recharge rapides disponibles par exemple sur les autoroutes. Comme tout équipement vieillissant, ces bornes ont donc naturellement besoin d'être renouvelées.

Ikea s'est ainsi ournée vers Izivia, entreprise française du groupe EDF, pour entreprendre ce chantier de grande ampleur qui s'est achevé le 1ᵉʳ janvier 2025. Ikea précisait d'ailleurs en début d'année que "chaque magasin aura au minimum 20 bornes électriques" à disposition prochianement. Désormais, Izivia assure la maintenance technique des bornes et leur supervision. Avec une différence de taille confirmée par Ikea : pour réduire les coûts, le rechargement des voitures électriques est devenu payant.

Côté tarifs, Ikea reste assez évasif. Sur le site internet de l'entreprise suédoise, on peut seulement lire : "Le prix de la recharge dépend des conditions de tarification de chaque opérateur de mobilité choisi par l'utilisateur." Ikea prend tout de même soin de mentionner qu' "Izivia étant gestionnaire des bornes, les utilisateurs ayant un Pass Izivia bénéficient d'un tarif de recharge sans frais d'interopérabilité. Si vous utilisez le Pass d'un autre opérateur, vous payerez nécessairement un prix majoré par votre opérateur pour son propre compte."

Sur les bornes Ikea, le prix de la recharge est décompté au kilowatt consommé sauf pour le magasin de Nice où le décompte se fait au temps de charge avec un système de prix équivalent. Une majoration tarifaire progressive est appliquée à partir de la 3ème heure de recharge. Cette dernière est par ailleurs doublée le week-end, sachant que les bornes ne sont accessibles que sur les horaires d'ouverture des magasins. A noter que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, des programmes de fidélité permettent de profiter de prix réduits. Ainsi la carte Ikea Family permet d'obtenir -20% sur les 1000 premiers KwH chargés. Rien de tout cela n'a été annoncé par Ikea en France...