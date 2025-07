Grève et manifestations contre le budget 2026 : quand et où ont lieu les mobilisations ?

Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a appelé ce mercredi 16 juillet à la "mobilisation" après les annonces faites par le Premier ministre François Bayrou pour faire des économies et réduire le déficit public.

Hier, mardi 15 juillet, le chef du gouvernement, François Bayrou, a révélé des mesures en faveur d'un redressement des finances du pays. Les réactions face aux annonces chocs n'ont pas tardé, notamment de la part des oppositions politiques qui ont laissé planer la menace d'une censure. De leur côté, les syndicats ont d'ores et déjà évoqué une "mobilisation" dès la rentrée. C'est le cas de la CGT qui, par la voix de sa secrétaire générale, Sophie Binet, ce mercredi 16 juillet sur RTL et hier sur France info, a déclaré : "Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la mobilisation [...] La CGT va tout faire pour empêcher ces régressions sociales, pour empêcher qu'elles entrent en vigueur", a-t-elle averti.

Elle a ajouté que la CGT était en discussion avec d'autres organisations syndicales afin de trouver une stratégie pour contrer la politique budgétaire du gouvernement. "Nous appelons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui sont choqués par ces annonces à se syndiquer, à s'organiser dans leurs entreprises pour qu'ensemble, nous puissions nous mobiliser à la rentrée", a-t-elle lancé.

"Les efforts ne sont pas partagés et équitables"

D'autres syndicats de travailleurs n'ont pas tardé à réagir également, comme le souligne Le Figaro. Dans un communiqué, FO appelle à dire "non" à "la rigueur et l'austérité". Le syndicat dénonce des mesures d'économies imprécises car non chiffrées pour les entreprises et les personnes les plus aisés. De plus, FO veut solliciter "les autres organisations syndicales pour une riposte à la hauteur des attaques". Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, a également estimé que "les efforts ne sont pas partagés et équitables", sur BFMTV.

Enfin, le président de la CFE-CGC, François Hommeril, a expliqué sa colère, ce mercredi matin également sur BFMTV : "François Bayrou constate une situation économique catastrophique, mais quel est le motif de cette catastrophe ? C'est quand même un peu la politique menée en France depuis 10 ans qui finalement vide les caisses, creuse le trou de la dette sans aucune efficacité économique", a-t-il déclaré.