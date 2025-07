Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 17 juillet 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi fera-t-il de vous un rentier ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour.

Ce jeudi 17 juillet 2025, un nouveau tirage EuroDreams est organisé par la Française des jeux. Jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans peuvent être remportés. Cela représente un total de 7,2 millions euros. Des gains de rang inférieurs sont aussi en jeu, ils sont calculés en fonction du nombre de bons numéros correspondant au résultat du tirage. La chance sera-t-elle au rendez-vous ? Une fois les résultats disponibles, ils seront affichés ci-dessous :

Les tirages EuroDreams ont lieu chaque lundi et jeudi en soirée à 21 h. Le résultat est publié aux alentours de 22 h. Pour être informé des résultats, il est possible de les consulter en direct sur le site officiel de la Française des Jeux (FDJ). Si un participant a joué en ligne, le montant de son gain, s'il remporte la mise, est ajouté automatiquement à son compte joueur FDJ. Pour les amateurs de grosses cagnottes, le prochain tirage Euromillions aura lieu demain, vendredi 18 juillet, et il pourrait faire des heureux ! Et pour cause, 111 millions d'euros sont mis en jeu. Pour jouer, il est possible de tenter sa chance dès à présent en se rendant dans un point de vente, sur l'application FDJ ou via le site internet.