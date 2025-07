Cette eau ne doit pas être bue, elle est contaminée

Rappel Conso alerte sur la contamination au pseudomonas des bidons d'eau de 5 litres de la marque Auchan.

Attention à cette eau. Le site officiel Rappel Conso a publié une fiche mercredi 23 juillet alertant sur les bidons d'"eau de source de montagne" de 5 litres de la marque Auchan. La présence de pseudomonas a été détectée. Le site appelle tous les consommateurs à ne plus boire cette eau et à rapporter le produit au point de vente. Il s'agit du lot 5-188, dont la date de durabilité minimale est fixée au 1er janvier 2027. Cette eau a été vendue entre les 18 et 21 juillet dernier. Le code GTIN des bidons concernés est 3596710349593. La procédure de rappel va durer jusqu'au dimanche 17 août prochain.

Si vous avez déjà commencé à boire cette eau, pas de panique. Le pseudomonas, une bactérie, est plus spécifiquement "un germe d'altération qui provoque des modifications de couleur, d'aspect et de saveur sur les produits (problèmes organoleptiques)", explique le site. "La consommation de produit contaminé par cette bactérie ne présente pas de risque particulier pour le consommateur."

Heureusement, il s'agit normalement de la bactérie pseudomonas, non de la "pseudomonas aeruginosa". Celle-ci est plus sévère. Chez les personnes fragiles, souffrant d'une pathologie grave, d'un diabète, ou encore d'un déficit du système immunitaire, elle peut causer des infections plus ou moins sévères, selon l'INRS, allant de l'infection urinaire, l'otite externe à l'infection broncho-pulmonaire. Généralement, une prise d'antibiotiques permet de venir à bout de l'infection. En cas de doute, référez-vous auprès de votre médecin traitant.

Le pseudomonas (aeruginosa ou non) est une bactérie très commune, qui se retrouve sur tous les continents. Elle est notamment présente sur les endroits humides tels que les éviers, les toilettes, les spas ou encore les piscines "insuffisamment traitées par le chlore", indique le manuel MSD.