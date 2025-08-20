Ce gâteau français adoré des enfants peut vous rendre positif à l'alcool

Dans les Landes, un habitant de Mont-de-Marsan a été contrôlé positif à l'alcool après avoir mangé une pâtisserie bien connue.

Tout commence le mercredi 23 juillet. Ce matin-là, un étudiant de 20 ans arrive sur l'exploitation agricole où il travaille comme saisonnier. Comme tous les jours, il se soumet à un éthylotest. Surprise : il est testé positif à l'alcool. Pourtant, il ne boit jamais. Il refait le test. Encore positif.

Malgré les déclarations de Jean, le doute s'installe parmi employeur. "Ca surprenait tout le monde venant de moi", raconte-t-il au journal local, Sud Ouest. Il attend les 15 minutes imposées par le protocole. En attendant, il boit de l'eau, prend un chewing-gum, se lave la bouche. Le test devient négatif. Il peut travailler. Mais l'incompréhension persiste.

L'étudiant se souvient alors avoir mangé deux madeleines de la marque espagnole Arenas juste avant d'arriver. "Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie et là je suis positif en mangeant une madeleine !", s'étonne-t-il. "J'aurais pu perdre mon travail", souffle le jeune homme, qui dit en faire des cauchemars. "Être positif à l'alcool en mangeant une madeleine, ça me perturbe".

© MAISONNEUVE/SIPA

Peu de temps après, l'homme de 20 ans alerte sa mère sur cette histoire. "J'étais en état de choc. Il ne boit pas!", s'exclame-t-elle. Elle décide à son tour de manger une madeleine puis souffle dans un éthylotest. Résultat : elle est positive. Elle décide alors de consulter son médecin pour en avoir le cœur net. "Elle n'y a pas cru et m'a assuré qu'être positif à l'alcool après avoir mangé une madeleine était impossible", affirme-t-elle.

Elle se rend alors au commissariat de Mont-de-Marsan avec son fils et un paquet desdites madeleines. Des policiers goûtent à leur tour. Puis soufflent dans un éthylotest. Résultat : 0,25 mg/L d'alcool dans l'air expiré. "Il faut que ça se sache", insiste la mère. "Si quelqu'un prend la voiture, a des contre-indications ou même si un enfant en mange, les conséquences peuvent être dramatiques", avertit-elle. Contacté par le quotidien local, le responsable export de Productos Arenas, qui produit ces madeleines en France, affirme qu'un échantillon va être envoyé en laboratoire pour analyse.