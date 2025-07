Incendies dans les Bouches-du-Rhône : un feu en cours, deux autres fixés et un risque qui persiste

Trois incendies se sont déclenchés dans les Bouches-du-Rhône, lundi 28 juillet. Cela fait maintenant trois jours que le département est en vigilance rouge pour risque d'incendie à cause de la sécheresse et d'un fort mistral.

Après trois jours de vigilance rouge incendie, trois feux se sont déclarés dans les Bouches-du-Rhône, lundi 28 juillet. Le département est particulièrement à risque à cause des fortes chaleurs, de la sécheresse et du mistral impressionnant. Deux d'entre eux ont été fixés par les pompiers, à Port-de-Bouc et à Martigues. Ils ont ravagé près de 5 hectares dans chacune des communes. Dans la première, 118 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau, et dans la seconde, un hélicoptère et deux avions Dash ainsi que 115 pompiers étaient sur place toute la journée.

Les incendies sont fixés, à 16 heures pour Port-de-Bouc et à 18 heures pour Martigues, mais cela ne signifie pas qu'ils sont éteints. Des braises peuvent toujours être présentes sous les cendres et les fortes rafales pourraient faire repartir les flammes. Les pompiers sont donc toujours sur place pour noyer la zone afin de s'assurer que les deux incendies sont bien éteints. Il est demandé aux habitants de Port-de-Bouc d'éviter "tout déplacement en véhicules sur la ville". À Martigues, la D5 est "coupée à l'embranchement de La Couronne" et les habitants sont appelés à éviter le secteur.

Un troisième incendie toujours en cours

Si les deux premiers incendies sont fixés, un troisième est toujours en cours aux Pennes-Mirabeau, au niveau de l'échangeur 517 entre les autoroutes A7 et A51. Elles ont d'ailleurs été fermées dans les deux sens. Les flammes ont détruit "les bâtiments d'une société de caravaning (un concessionnaire de camping-car, ndlr)", rapporte Le Parisien. Un épais nuage de fumée noire s'est élevé dans le ciel à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille.



Sur place, 400 pompiers ont été mobilisés ainsi que 100 engins au sol et quatre Canadair, deux avions Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. À 20 heures, les flammes avaient parcouru 11 hectares mais n'évoluaient plus. Il est, en revanche, toujours actif dans les décombres du concessionnaire de camping-car.

Selon un communiqué de la préfecture, les deux autoroutes (A7 et A51) ont été fermées dans les deux sens aux alentours de 17 heures. "Un important dispositif policier (soixantaine d'agents) est déployé sur le terrain pour désengorger les autoroutes et fluidifier la circulation". L'aéroport Marseille-Provence a également été touché avec les atterrissages interrompus. Ils ont pu reprendre en fin d'après-midi.

Les personnes se trouvant dans la zone à risque ont reçu un message Fr Alert sur leur téléphone aux alentours de 18 heures, les appelant à se mettre à l'abri des fumées, "Éviter de prendre les autoroutes A7 et A51 fermées à la circulation, évitez de vous rendre à Aix et à Vitrolles par les axes secondaires, éviter la D59C et D8N à partir de Saint-Antoine et en direction d'Aix, appeler le 18 ou le 112 uniquement en cas d'urgence et respecter les consignes des autorités diffusées à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux de la préfecture et les sites institutionnels".

L'alerte incendie persiste

Les Bouches-du-Rhône viennent de terminer leur troisième journée en vigilance rouge incendie. Le Vaucluse était sous le même niveau de vigilance lundi 28 juillet. Météo-France prévoit que les deux départements restent en alerte, cette fois-ci orange, mardi et mercredi. Tout le pourtour méditerranéen est concerné par des risques d'incendie, avec un niveau de vigilance allant du jaune à l'orange pour les deux prochains jours.

L'expert météorologique rappelle que "9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement le fait d'une imprudence" et appelle à adopter les bons réflexes : ne pas faire de barbecue ailleurs que sur une terrasse, jeter ses mégots dans un cendrier, ne pas fumer en forêt, réaliser ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches avec toujours un extincteur à portée de main et stocker les produits inflammables (gaz, bois) loin de la maison.