DIRECT. Incendie dans l'Aude : le feu fixé, mais une inquiétude persiste
Ce vendredi 8 août, le feu est "fixé" mais ne sera "pas éteint avant plusieurs jours". Le préfet de l'Aude reste en alerte, et pointe du doigt un élément qui pourrait raviver le feu malgré le travail acharné des pompiers.
- L'incendie qui s'est déclaré mardi dans le massif des Corbières est "fixé" d'après le préfet de l'Aude. Cela signifie qu'il ne se propage plus. Mais il n'est pas non plus maîtrisé et reste toujours actif, et "la mobilisation est de mise" a précisé le préfet.
- En plus de 48 heures, il a parcouru plus de 17 000 hectares de végétation, traversant 16 communes dans l'Aude. Il s'agit du feu le plus important de France depuis 1949.
- Une femme de 65 ans est morte, 18 personnes ont été blessées (2 civils et 16 sapeurs-pompiers). 36 habitations et 54 véhicules ont été brûlés.
- Au total, 1 850 pompiers sont sur le terrain pour tenter de ralentir les flammes. Un dispositif militaire a été dépêché en appui : 200 sapeurs-sauveteurs des 1er, 4e et 7e Régiments d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de l'armée de terre, des marins-pompiers de Marseille et des hélicoptères.
- L'origine du feu "a été déterminée", assure le ministre délégué au ministère de l'Intérieur, François-Noël Buffet, sur BFMTV. En revanche, "il reste à déterminer si cela a été de caractère volontaire ou involontaire".
- Le préfet de l'Aude reste inquiet ce vendredi 8 août. "On nous annonce des températures élevées ans l'après-midi avec des lisières qui n'ont pas toutes pu être traitées", indique-t-il sur BFMTV. La situation nécessite "une surveillance de tous les instants pour intervenir le plus rapidement possible sur toute réactivation de feu pouvant arriver", conclut-il.
12:32 - "Je n'ai jamais vu de sinistre aussi important"
Le président d’honneur de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France livre ses impressions sur l'immense feu qui a déjà ravagé plus de 17 000 hectares dans l'Aude. "Je n'ai jamais vu de sinistre aussi important sur notre territoire (...) J'étais avec un pilote d'avion bombardier d'eau qui a plus de 20 ans d'expérience : devant cette puissance, ces mégawatts de feu, on ne peut plus rien faire". Désormais, il faut "éviter tout départ de feu et faire en sorte que dès qu'il y a un feu on mette l'ensemble des forces utiles", explique Grégory Allione, ce vendredi au micro de France Info.
11:55 - "Le périmètre du feu est délimité", annonce le sous-préfet
Désormais, quelques signes d'amélioration semblent pointer le bout de leur nez dans l'Aude. "Le périmètre du feu est délimité", annonce le sous-préfet de Narbonne. "Le travail opérationnel des pompiers se consacre à l'intérieur de ce périmètre. Ce qui veut dire que nous travaillons à périmètre constant sur d'éventuels points chauds ou reprise (...) C'est le travail considérable mené cette nuit par 1 000 pompiers sur le terrain", conclut Rémi Recio, sur BFMTV.
11:50 - "On peut avoir une réactivation" du feu
"Rien n'est définitif, on peut avoir une réactivation" du feu, prévient ce vendredi le préfet de l'Aude sur BFMTV. "Sur ce feu chaque jour a été décisif, c'est un combat qui continue", souligne Christian Pouget. "On rentre dans un autre dispositif avec des hélicoptères bombardier d'eau qui vont traiter des points de manière chirurgicale et des pompiers au sol qui interviennent de manière précise aux endroits où on a détecté des points chauds, même sans flamme", précise-t-il.
10:13 - 1 300 foyers encore privés d'électricité
"Toute la journée, les opérateurs seront encore sur le terrain pour permettre le rétablissement dans les meilleurs délais des réseaux de télécommunication", indique vendredi matin la préfecture de l'Aude. "À cette heure, 1 300 foyers sont encore privés d'électricité et les dégâts sur les installations sont très importants", apprend-on. Une chose est sûre : "on ne sera pas à 100% de l'électricité rétablie ce soir", prévient sur BFMTV Christian Pouget, préfet de l'Aude.
09:40 - Ce vendredi, le "dispositif reste particulièrement important"
Le sous-préfet de l'Aude annonce ce vendredi que le "dispositif reste particulièrement important, l'ensemble des moyens reste considérable", dans son point matinal. Sur le terrain, "1.850 pompiers et 600 engins appuyés par des unités de génies - huit bulldozers, deux engins à chenille", travaillent sans relâche, détaille Rémi Recio. "C'est un travail qui vient aider les pompiers, qui travaillent depuis 48 heures sans heures de repos", dit-il au micro de BFMTV.
09:32 - Le pompier grièvement blessé est dans un "état stable"
Le chef des pompiers de l'Aude donne ce matin des nouvelles du pompier blessé dans les incendies, un conducteur de camion citerne qui s'est retourné en intervention. "Hospitalisé à Toulouse (...) son état de santé est stable", indique Christophe Magny sur BFMTV. "On est de tout cœur à ses côtés", ajoute-t-il. Trois de ses collègues ont été légèrement blessées, ils sont, eux, hospitalisés à Narbonne.