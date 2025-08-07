Départs en vacances : voici les meilleurs horaires pour partir ce vendredi

De nombreux départs et retours de vacances sont prévus autour de ce vendredi 8 août. Il est recommandé d'anticiper vos horaires de déplacement afin d'éviter les plus gros embouteillages.

Vous pensiez partir avant le week-end pour éviter les bouchons sur l'autoroute ? Hélas vous n'êtes pas seul à avoir l'idée. Les premières prédictions de Bison fûté sont tombées et la journées du vendredi 6 août s'annonce "compliquée dans le sens des départs".

© Bison fûté

"Des débits importants aux barrières de péage"

Le trafic sera difficile sur les axes qui mènent au Nord de la France (notamment sur l'autoroute A1) et aux régions côtières de la Normandie et de la Bretagne (autoroute A11 et RN165). Certains axes en direction de l'Espagne (A10), de la Méditerranée (A6 et A7) et du Massif Central (A71) seront également très sollicités.

Du côté des retours, Bison fûté met en garde sur plusieurs difficultés au départ de la Méditerranée vers l'Île-de-France (autoroutes A7, A8 et A9). L'accès au tunnel du Mont-Blanc (via la RN205) sera également difficile si vous partez de l'Italie pour rejoindre la France.

En Île-de-France, des débits importants aux barrières de péages sont attendus. Si le début de matinée semble plutôt calme, les premières difficultés devraient apparaître en milieu de matinée sur les autoroutes A10 et A6 ainsi que les axes qui y convergent comme les autoroutes A86 et A6b.

Concernant les autoroutes à éviter, Bison Fûté distille quelques conseils si vous souhaitez optimiser vos horaires de départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 9h ou après 20h.

Evitez l'autoroute A1 entre Paris et Lille, de 17h à 19h.

Evitez l'autoroute A11 entre Chartres et Angers, de 17h à 20h.

Evitez la route nationale RN165, entre Nantes et Quimper, de 17h à 19h.

Evitez l'autoroute A10, entre Paris et Blois, de 14h à 17h.

Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 19h.

Evitez l'autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 10h à 19h.

Concernant les retours, plusieurs indications sont également renseignées par le site et notamment autour de l'Île-de-France si vous souhaitez éviter les pires embouteillages :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h ou après 19h.

Evitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Montpellier, de 15h à 20h, et entre Montpellier et Orange, de 16h à 18h.

Evitez l'autoroute A8, entre l'Italie et Le Luc, de 18h à 20h.

Evitez l'autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 13h à 16h, et entre Orange et Lyon, de 14h à 19h.

Evitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 16h à 19h.



Ce vendredi 8 août s'avère donc assez compliqué pour les départs et retours de vacances. Les difficultés seront cependant accentuées pour la journée du samedi avec plusieurs axes de circulation déjà annoncés comme "très difficiles".