Macron menacé de mort, ce que lui reproche le rabbin David Daniel Cohen

Le rabbin David Daniel Cohen a proféré des menaces de mort contre Emmanuel Macron. Selon lui, le président français a exprimé "un antisémitisme profond", mais pas que.

Des déclarations choc. Dans une vidéo publiée le 3 août 2025 sur une chaîne YouTube consacrée au judaïsme, le rabbin francophone David Daniel Cohen s'en prend violemment à Emmanuel Macron. Ses propos ont entraîné un signalement Pharos, préalable à l'ouverture d'une information judiciaire par un procureur. Ils sont tout simplement "inacceptables", selon les termes employés par le ministère de l'Intérieur, rapportés par Le Parisien.

Dans la vidéo intitulée "La téfila de Moché Rabbénou – La fin de la France et de l'Iran", le rabbin va jusqu'à proférer des menaces de mort à l'encontre du président de la République française. "Ce président français, il faut qu'il le sache. Il a tout intérêt à préparer son cercueil", menace-t-il. En cause, le prétendu "antisémitisme" du chef de l'Etat, et sa proposition de reconnaissance d'un Etat de Palestine, ce qui s'apparente - pour le rabbin - à une réécriture de l'histoire.

"Il aura la même fin que Titus"

"Ce monsieur qui dirige la France, a exprimé son antisémitisme profond à travers cela (...) Il aura la même fin que Titus", un empereur romain célèbre pour sa prise de Jérusalem en 70. À l'époque, les troupes romaines de Titus s'emparent de la ville de Jérusalem : le Temple est brûlé et les habitants sont déportés comme esclaves.

"Dieu va lui montrer ce que ça veut dire de vouloir être aussi effronté et vouloir avoir des déclarations contre Dieu qui a dit que cette terre reviendrait au peuple d'Israël", lance également David Daniel Cohen. Il n'hésite pas non plus à menacer le peuple palestinien, dans la même vidéo : "Je leur conseille vivement de se dépêcher de faire leurs bagages et de s'en aller, parce qu'ils ne pourront pas rester dans cette terre-là quoi qu'il arrive", dit-il.

Ses propos ont été rapidement condamnés "avec force", par le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, cet après-midi sur X. Il dénonce les "propos abjects et intolérables de Daniel David Cohen. Je tiens à préciser qu'il n'a jamais exercé de fonction rabbinique en France, qu'il n'a pas été formé ni n'est diplômé de l'école rabbinique de France", conclut-il, ce vendredi 8 août.