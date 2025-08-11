Fortes chaleurs : la qualité de l'air est "mauvaise" dans toutes ces villes en France pendant plusieurs jours

La qualité de l'air est impactée par la montée des températures et un fort ensoleillement. Plusieurs villes en France sont touchées par ce phénomène.

Alors que la canicule frappe la France depuis vendredi 8 août et encore ces lundi et mardi, le mercure pourrait atteindre des niveaux inédits, dépassant largement la barre des 30 °C par endroits. Des températures très élevées, qui, associées à un fort ensoleillement, peuvent occasionner une forte concentration d'ozone, explique Atmo, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air.

Le site de l'Atmo répertorie, sur une carte, les villes les plus touchées par le phénomène de pollution de l'air par une forte concentration d'ozone. Ainsi, plus d'une vingtaine de villes françaises sont impactées ces lundi 11 et mardi 12 août. La qualité de l'air y est notée comme "mauvaise", parmi lesquelles Lille, Strasbourg, Besançon, Orléans, mais aussi des villes plus au sud comme Montpellier, Carcassonne, Toulon et Marseille. Ce phénomène peut se former aussi bien dans des régions rurales que dans des zones plus urbaines.

Cette concentration élevée d'ozone dans l'air est particulièrement contraignante, voire nocive : son inhalation peut avoir des conséquences sur la santé, en irritant notamment les voies respiratoires. Elle peut aussi entraîner des picotements des yeux et des maux de tête. En ce qui concerne les zones affectées,

Des mesures décidées par les autorités

Dans les départements impactés, les préfectures peuvent imposer des mesures, comme c'est le cas dans le Vaucluse, comme le rapporte le média local Ici. Dans un communiqué, la préfecture du Vaucluse a ainsi annoncé que les contrôles de la police et de la gendarmerie allaient être renforcés. D'autres mesures ont aussi été décidées, comme le respect des vitesses réglementaires sur la voie publique, la validité du contrôle technique, l'interdiction de brûlage de déchets verts à l'air libre. De plus, l'observatoire Atmosud conseille d'éviter de faire du sport en plein air, de sortir à la mi-journée ; et d'aérer les pièces de son logement dix minutes par jour en cas de pic d'ozone.