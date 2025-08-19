Euromillions : voici l'heure limite pour jouer et tenter de remporter les 250 millions d'euros

Un jackpot de 250 millions d'euros est à gagner ce mardi 19 août 2025. Mais jusqu'à quelle heure peut-on jouer une grille ?

Un tirage de l'Euromillions historique. Ce mardi 19 août 2025, 250 millions d'euros sont en jeu. Alors que le jeu de tirage de la FDJ existe depuis plus de vingt ans, c'est seulement la troisième fois que la cagnotte atteint la valeur plafond. Ce jackpot maximal pourrait vous permettre de devenir multicentimillionnaire, rien que ça.

Pour jouer à l'Euromillions, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur le site web ou sur l'application mobile FDJ. Après avoir choisi le jeu EuroMillions – My Million, sélectionnez 5 numéros et 2 étoiles dans votre grille. Vous pouvez choisir de remplir une seule grille ou plusieurs. Pour jouer sur internet sans choisir vos numéros, utilisez le bouton "Flash". Votre grille sera remplie automatiquement avec des numéros au hasard.

Après cette heure, il sera trop tard

Attention, il ne faudra pas se laisser déborder par le temps. En effet, une heure limite est fixée pour jouer. Au-delà, vous n'aurez plus aucune chance de remporter la mise ! La participation à l'Euromillions est possible jusqu'à 20h15 ce mardi 19 août. Le tirage My Million est effectué à 20h20 et celui de l'Euromillions à 21h05. Les résultats sont à retrouver dès leur diffusion par la FDJ vers 20h50 pour My Millions et 21h50 pour l'Euromillions. Comme dans les points de vente FDJ, vous avez également jusqu'à 20h15 - en ligne - pour réaliser votre prise de jeu.

Pour rappel, cette somme de 250 millions d'euros est un plafond de gain. Il est fixé par un règlement impliquant l'ensemble des pays participants. Cette somme ne peut être mise en jeu que pendant quatre tirages consécutifs. Si elle n'est remportée par aucun joueur, elle est alors automatiquement versée aux gagnants du rang inférieur, (cinq numéros et une étoile, et ainsi de suite). Ensuite, la cagnotte retombe automatiquement à 17 millions d'euros.