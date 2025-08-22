Météo : une très bonne nouvelle annoncée pour ce week-end, il faut en profiter

Après une semaine très instable, le temps s'améliore ce week-end. Les températures vont aussi remonter.

La semaine a été agitée en France. Ce vendredi 22 août, une nette amélioration se dessine. Le temps est sec et globalement ensoleillé avec des températures agréables l'après-midi, remontant jusqu'à 25°C. Dans le sud-est, elles peuvent même se rapprocher des 30°C. Un beau week-end s'annonce aussi, une bonne nouvelle pour les derniers vacanciers du mois d'août.

L'anticyclone regonfle en France ce week-end et de l'air chaud est amené par l'ouragan Erin qui remonte l'Atlantique, selon La Chaine Météo. Samedi, le ciel sera alors dégagé et le temps ensoleillé. Quelques nuages persisteront dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'aux Ardennes en matinée, mais se dissiperont par la suite. Il fera aussi encore frais le matin, mais l'après-midi, le thermomètre montera avec entre 23 et 26 degrés sur une majorité du pays. Les températures rejoindront alors les normales de saison. Près de la Méditerranée, elles pourront même atteindre localement les 30 degrés, notamment dans le Var et le Languedoc.

© La Chaine météo

Dimanche, le beau temps persiste sur tout le pays. Une très belle journée s'annonce. Les températures continuent à monter avec de 10 à 20°C le matin et entre 24 à 26°C l'après-midi au nord de la Loire et de 26 à 30°C au sud. Des pointes à 33°C sont possibles dans le sud-ouest. Il fera jusqu'à 25°C à Paris, 26°C à Nantes et Lyon, 28°C à Bordeaux ou encore 30°C à Toulouse. Sur le Midi-Pyrénées cependant, le temps pourrait tourner à l'orage en fin de journée.

Si le beau temps devrait se maintenir lundi, dès mardi, une perturbation pourrait commencer par l'ouest ainsi que par le sud-est, malgré des températures à la hausse. Elle se propagerait à une majeure partie du pays en milieu de semaine. Les températures pourraient alors baisser à nouveau. Météo-France annonce, en effet, pour la semaine prochaine qu'un "flux océanique devrait apporter un temps généralement perturbé et passagèrement pluvieux". La fin du mois d'août s'annonce donc agitée, il faut alors bien profiter de ce week-end estival.