Grève en septembre : taxi, SNCF... Toutes les dates et secteurs des principales mobilisations

Plusieurs secteurs appellent à la mobilisation dans tout le pays à partir du 10 septembre notamment. On fait le point sur les différents appels à la mobilisation.

Une rentrée agitée en perspective… Avec la colère des taxis, les syndicats qui sont sur le qui-vive et les appels du mouvement citoyen pour bloquer le pays, les dates et les annonces de grèves pour la rentrée se multiplient. De nombreux secteurs professionnels clés sont concernés. Les appels citoyens à bloquer la France semblent aussi avoir des échos.

Comme le rappelle Le Parisien, plusieurs syndicats comme la CGT ou Force ouvrière entendent se réunir pour décider des actions qu'ils mèneront. En parallèle, plusieurs fédérations syndicales rejoignent l'appel à "tout bloquer" le 10 septembre. Quels sont les secteurs concernés et quelles dates ont-ils éventuellement annoncé pour se mobiliser ?

Vers une grève dans le secteur de la santé ?

L'appel a été lancé au début du mois d'août, comme nous le rappelle le journal Le Parisien. Les syndicats CGT, FO, CFTC et Unsa de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont donc appelé à organiser des assemblées générales tous services confondus dès le 25 août pour préparer une grève commune contre le plan d'économies.

En outre, le syndicat SUD Santé AP-HP fait savoir qu'il "soutiendrait" le mouvement d'appel au blocage du pays à partir du 1er septembre. Il recommande à "tous les hospitaliers d'y participer [...] Le syndicat SUD santé AP-HP a déposé un préavis de grève couvrant la période allant du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2025, afin de permettre aux agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de prendre part à toutes actions liées à ce mouvement", explique le syndicat. Autre profession dans le domaine de la santé, celle des pharmaciens. L'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO) a appelé à une grève "illimitée" des gardes à partir de début septembre.

Les sites de distribution de carburant à l'arrêt ?

Le 5 septembre, les taxis seront aussi présents en cette période de mobilisation de rentrée. Pour cela, ils comptent "mettre le pays à l'arrêt", comme l'indique Dominique Buisson, secrétaire général de la FNDT à l'AFP. En ce qui concerne le mouvement "Bloquons tout", la Fédération nationale du taxi ne veut pas s'unir à la mobilisation avec le mouvement de blocage du 10 septembre. Comme l'explique Cnews, ils considèrent ne pas être "sur les mêmes revendications".

Parmi les actions de blocage envisagées, "les Champs-Élysées restent le point d'orgue, mais des actions sont prévues sur les aéroports, les gares ou les frontières en province", a précisé Dominique Buisson. "On veut également mettre le système de distribution de carburant en vrac", a-t-il aussi déclaré.

Les cheminots mobilisés le 10 septembre

L'un des plus importants syndicats de cheminots, Sud-Rail, a appelé jeudi 21 août à faire "grève massivement" le 10 septembre, comme l'indique France info. Sud-Rail dénonce notamment "la saignée sociale à venir" à la SNCF. Les autres syndicats de cheminots se laissent encore un peu de temps pour se décider. Le secteur de l'énergie pourrait, de son côté, se mobiliser le 2 septembre prochain.