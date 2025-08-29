Cellules souillées, repas jugés insuffisants : les conditions de vie des mineurs à la prison de Marseille dénoncées

Dans un avis rendu public, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté préconise la "fermeture, au moins partielle", de la prison pour mineure de Marseille, après une visite inopinée en juillet.

Des conditions d'incarcération "gravissimes", entrainant des "atteintes graves aux droits des adolescents détenus". C'est le constat dressé par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dominique Simonnot, et cinq inspecteurs après une visite inopinée à l'établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Marseille-La Valentine, du 7 au 11 juillet.

Dans une note adressée au ministère le 31 juillet et rendue public le vendredi 29 août, elle demande "la fermeture, au moins partielle" de l'EPM. Une recommandation "très rare", mais elle estime à l'AFP qu'il faut "fermer pour rouvrir dans de meilleures conditions". Dominique Simonnot appelle à prendre "des mesures urgentes" face "à l'indignité des conditions matérielles de prise en charge des mineurs détenus", et "aux conséquences catastrophiques de la démobilisation et de l'absence du personnel pénitentiaire et éducatif". En réponse, le garde des Sceaux Gérald Darmin a affirmé jeudi 28 août avoir "diligenté une inspection de l'établissement confiée à l'inspection générale de la justice".

Des enfants "laissés à l'abandon"

L'établissement, qui compte 59 places pour des garçons de 13 à 18 ans, offre des conditions de détention jugées "gravissimes". Le rapport montre, photo à l'appui, des murs de cellule "couverts de graffiti, dont la couleur et la texture évoquent parfois de la matière fécale ou du sang". Les salles d'eau, normalement privatives, sont dépourvues de portes. "Tous les matelas sont en mauvais état", parfois réduit à un simple morceau de mousse, sans housse ni draps.

Les adolescents ne reçoivent pas de produits d'hygiènes et doivent tout acheter à distance. Les appels sur téléphones fixes sont soumis à "des tarifs prohibitifs", selon Dominique Simonnot, qui recommande la gratuité des appels. Lors des étés parfois caniculaires à Marseille, les rideaux sont "interdits" sur les fenêtres des cellules et seuls les jeunes reconnus sans ressource peuvent obtenir un ventilateur gratuitement. Quand aux repas, ils sont décrits comme insuffisants, plusieurs mineurs disant "avoir constamment faim".