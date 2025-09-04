Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 4 septembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 4 septembre 2025 mettait en jeu 20 000 euros par mois pendant trente ans. Retrouvez les résultats de l'EuroDreams.

Le tirage de l'EuroDreams, qui mettait en jeu 20 000 euros par mois pendant trente ans, n'a pas fait de grand gagnant jeudi 4 septembre. Aucun joueur n'a trouvé les six bons numéros et le numéro Dreams du jour. Au total, 104 joueurs européens, dont 26 Français, ont trouvé cinq bons numéros et ont remporté 116,70 euros. Remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans représente une somme de 7,2 millions. Si cette perspective vous tente, vous pourrez retenter votre chance lors du prochain tirage de l'EuroDreams, qui aura lieu lundi 8 septembre. Retrouvez les résultats détaillés de l'EuroDreams ci-dessous.

Tirage du 04/09/2025 10 - 14 - 21 - 22 - 37 - 40 / 4

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Le 24 juillet 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants à l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant 5 ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.