Grève du 10 septembre dans les aéroports : à quoi s'attendre ?

Dans le cadre du mouvement "bloquons tout le 10 septembre", plusieurs syndicats appellent à la grève. Toutefois, la grève devrait être plus massive dans les aéroports le 18 septembre.

La mobilisation du 10 septembre, avec le mouvement "Bloquons tout" contre le budget de François Bayrou s'accompagne également d'appels à la grève pour la journée du mercredi. Dans les aéroports, le mouvement pourrait être suivi. Ainsi, le syndicat Sud Aérien appelle à la grève et au blocage. Il demande "des grèves et blocages dans les aéroports", mais aussi "des manifestations interprofessionnelles partout en France". La CGT Air France soutient et participera à cette grève du 10 septembre. De son côté, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), première organisation de la profession, a déclaré à l'AFP qu'il n'appellerait pas à la grève.

Une nouvelle mobilisation le 18 septembre

Toutefois, dans les aéroports, le gros de la grève est attendu pour le 18 septembre, car le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, le SNCTA, appelle à la mobilisation à cette date-là, a rappelé Le Figaro. Le principal syndicat des contrôleurs aériens a indiqué dans un communiqué du 28 août que cette grève résulte de l'"échec du dialogue social". Le SNCTA, syndicat majoritaire, demande notamment le " rattrapage intégral de l'inflation" en matière salariale pour 2024, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession. La CGT Air France prévoit pour sa part un appel à la grève les 10 et 18 septembre.

Toujours chez Air France, la CFDT du groupe, deuxième organisation représentative, a appelé à la grève "sur une journée le 18 septembre", a expliqué mercredi 3 septembre son secrétaire général, Christophe Dewatine. Selon lui, les personnels sont particulièrement opposés à la suppression des jours fériés, souvent travaillés dans l'aérien et synonymes de majoration de la rémunération. Après ces appels, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a répondu qu'il ne céderait pas. Mardi 2 septembre, le SNCTA a regretté qu'aucune réunion de conciliation, prévue par la loi, n'ait été programmée. Le syndicat s'est dit prêt à " la reprise d'un dialogue social constructif ", rapporté Le Monde.