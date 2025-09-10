CARTE. Tous les blocages et manifestations de ce 10 septembre 2025

De nombreuses actions, liées au mouvement "Bloquons tout" et "Indignons-nous" sont en cours ce mercredi 10 septembre à travers la France. Voici la carte des blocages et mouvements prévus.

La situation se tend dès ce mercredi matin. Des dizaines d'interpellations ont été recensées par la préfecture de police de Paris, seulement en région parisienne. Plusieurs affrontements ont déjà eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants, dans la capitale ou à Toulouse. Des blocages sont en cours un peu partout dans le pays, notamment à Lyon, Lille, Grenoble, Poitiers et en Bretagne.

Le ministre de l'Intérieur a listé des zones devant être particulièrement surveillées : "les gares, ports, aéroports, transports en commun, axes routiers structurants, les dépôts pétroliers, plateformes logistiques, les centrales électriques, les usines d'incinération de déchets ou les sites de traitement des eaux, ainsi que les principaux centres d'approvisionnement du pays tels que le marché d'intérêt national de Rungis".

La carte des blocages et mobilisations

De plus, ce mercredi 10 septembre, Bruno Retailleau a déploré "une récupération très politicienne, qui a sans doute conduit à une forme de démobilisation de celles et de ceux qui ne veulent pas être mêlés à une instrumentalisation", depuis Rungis. Selon lui, cette situation apporte des actions "plus violentes". Pour suivre l'ensemble des points de blocages et des rassemblements prévus en France, retrouvez ci-dessous la carte de l'ensemble des mobilisations prévues ce mercredi.