Grève du 18 septembre à l'école : un mouvement d'ampleur se dessine au primaire, collège et lycée

La grève du 18 septembre 2025 s'annonce particulièrement suivie dans les écoles, collèges et lycées en France, une semaine après la journée de mobilisation qui appelait à bloquer le pays le 10 septembre dernier.

La nouvelle grève du 18 septembre s'annonce très suivie, surtout dans les établissements scolaires. Après la mobilisation du 10 septembre dernier dans le cadre du mouvement "Bloquons tout", les organisations syndicales ont appelé pour le 18 du même mois à une grève dans l'Éducation nationale. La journée du 10 septembre ayant eu lieu un mercredi et les écoles étant fermées ce jour-là, le mouvement du jeudi 18 septembre s'annonce beaucoup plus suivi au sein de l'Éducation nationale, comme le rapporte le média en ligne Actu.fr. Le mouvement de grève pourrait être d'autant plus suivi que tous les syndicats ont lancé un appel beaucoup plus clair pour la journée de jeudi prochain.

Parmi eux, UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires et FSU ont appelé à "une journée nationale de grève" et de manifestations. En ce qui concerne les revendications pour la journée du 18, elles sont très larges : "des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et politiques publiques", "une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans", notamment…

Une inquiétude grandissante au sein du corps enseignants

Au sein de l'Éducation nationale, les revendications s'accompagnent d'une véritable inquiétude : "L'Éducation manque de tout et le service public de l'Éducation ne tient que par la conscience professionnelle des personnels", estime la CGT Éducation. Du côté des collèges, plus spécifiquement, le SNES-FSU, syndicat national des enseignements de second degré, estime que pour cette rentrée, il manque "au moins un enseignant dans 55% des établissements, un PsyEN (psychologue de l'Éducation nationale) dans 13,2% des établissements et une Aesh (accompagnant des élèves en situation de handicap) dans 12,2% des établissements".

Pour les syndicats enseignants, la liste des problèmes est importante avec le manque d'attractivité du métier, des effectifs d'élèves trop nombreux dans les classes, la non-titularisation des Aesh… "La liste est longue et l'urgence est bel et bien là au risque de voir l'Institution dysfonctionner encore davantage dans son rôle qui est le sien : former toute la jeunesse de ce pays en lui offrant une éducation solide et émancipatrice", estime la CGT Éducation.

Dans les écoles primaires, les préavis de grève devraient être déposés 48 h avant la journée du 18 septembre. Dans les collèges et les lycées, aucune annonce officielle n'a été faite pour le moment après la décision de l'intersyndicale. Mais une participation à la grève du 18 septembre paraît extrêmement probable. Le syndicat SNES-FSU a déposé un préavis de grève chaque semaine pour tout le mois de septembre.