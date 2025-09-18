Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 18 septembre 2025, 20 000 euros par mois en jeu [EN LIGNE]

EURODREAMS. Ce jeudi 18 septembre, la Française des Jeux (FDJ) mettait en jeu la somme de 20 000 euros par mois durant 30 ans à l'occasion de son tirage de l'EuroDreams. Découvrez sans plus attendre tous les résultats.

Comme tous les jeudis, la Française des Jeux (FDJ) mettait en jeu ce 18 septembre 2025 la somme de 20 000 euros par mois durant 30 ans pour son tirage de l'EuroDreams. Les jeux sont désormais faits et les résultats sont désormais disponibles. Et jour de chance pour l'un des joueurs qui avait tenté sa chance en achetant une grille, puisque l'un d'entre eux est parvenu à trouver la combinaison parfaite qui lui permet d'empocher une coquette somme chaque mois pour les trente prochaines années. Pour savoir si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante, découvrez sans plus attendre les résultats.

Tirage du 18/09/2025

11 - 17 - 26 - 32 - 36 - 37 et le numéro Dream 1

Chaque lundi et jeudi, la Française des jeux vous propose d'empocher 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros au total. Pour jouer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou de valider une grille sur Internet en choisissant 6 numéros parmi 40 ainsi qu'un numéro Dream parmi une sélection de cinq numéros. Le tout, moyennant la somme de 2,50 euros. Mais attention, car comme le Loto ou l'EuroMillions, l'EuroDreams et un jeu de hasard et les chances de gagner sont minces. En effet, vous avez 1 chance sur 19 191 900 de découvrir la combinaison parfaite qui fera de vous un nouveau millionnaire.