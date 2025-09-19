De nouvelles grèves et manifestations en septembre ? La suite de la mobilisation en préparation

Satisfaite de la journée de mobilisation nationale de la veille, l'intersyndicale se réunit ce vendredi 19 septembre pour décider de la suite à donner au mouvement de contestation contre le budget et le gouvernement.

"Nous n'avons jamais été autant en position de force !" La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a salué l'efficacité de la journée de grève et de manifestation organisée le jeudi 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale. Un million de personnes est descendu dans les rues partout en France selon le décompte de la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur a dénombré un peu plus de 500 000 manifestants. Une mobilisation qui a réuni davantage de monde que le mouvement citoyen "Bloquons Tout" du 10 septembre, mais moins que les précédentes journées de mobilisation intersyndicales organisées contre la réforme des retraites en 2023.

Une ampleur qui encourage les syndicats à poursuivre la mobilisation, le tout est de savoir quand et comment. L'intersyndicale se réunit ce vendredi 19 septembre à 8 heures au siège de la CGT pour décider de la stratégie à adopter. Toutes les organisations syndicales sont partantes pour appeler à une nouvelle mobilisation, mais il y a des divergences concernant la date de celle-ci.

Certains, comme la CGT, souhaitent enchaîner avec une journée de grève dans les tout prochains jours. La logique est de poser "un ultimatum" au Premier ministre. "Il faut que le Premier ministre réponde très rapidement, sinon il y aura de nouvelles journées de mobilisation", a prévenu Sophie Binet sur France 5 jeudi soir. D'autres préfèrent se laisser du temps et patienter jusqu'aux premières propositions de budget qui ne sont pas attendues avant la mi-octobre.

Une date influencée par l'agenda du Premier ministre ?

La réunion de ce vendredi doit permettre de mettre tout le monde d'accord. "Il faut trouver un entre-deux", estime un responsable CGT auprès du Parisien. Seule solution pour que l'intersyndicale parle d'une seule et même voix et conserve toute sa force. De fait, la date du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, prévu le 2 octobre, pourrait être retenue. "Il faut voir si on organise une journée de mobilisation juste avant, afin de faire monter la pression, ou après, en réaction aux mesures qui ne nous conviendront pas", poursuit la source syndicale.

Une autre date pourrait influencer la calendrier des mobilisations sociales : le prochain rendez-vous du Premier ministre avec les organisations syndicales. Après la mobilisation du 18 septembre, Sébastien Lecornu a décidé d'inviter une nouvelle fois les syndicats à Matignon "dans les jours qui viennent" pour "poursuivre le dialogue". Le chef du gouvernement a assuré que les "revendications portées par les représentants des organisations syndicales et relayées par les manifestants dans les cortèges sont au cœur des consultations qu'[il a] engagées".

Quelle que soit la date de la prochaine mobilisation intersyndicale, la CGT a promis un mouvement au moins aussi important que celui du 18 septembre sur France 5 : "Il y a eu une détermination très importante et les travailleurs et travailleuses ne rangeront pas les drapeaux tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause". D'ici là, des syndicats pourraient proposer des actions ciblées : selon Le Parisien, la CFDT pourrait contacter les députés pour lister les points de blocage dans le projet du budget 2026, tandis que la CGT réfléchirait à "des grèves et des blocages dans certaines entreprises".