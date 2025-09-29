Grève SNCF et RATP du 2 octobre : "C'est le moment de taper très fort", quelles perturbations ce jeudi ?

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation et de grève le jeudi 2 octobre 2025. Les usagers de la SNCF et de la RATP pourraient être lourdement impactés.

Une nouvelle journée de grève, ce jeudi 2 octobre 2025. L'intersyndicale a d'abord été déçue par sa dernière visite à Matignon, mercredi dernier. Le Premier ministre n'a apporté "aucune réponse claire" aux attentes des travailleurs et des travailleuses, déclaraient à l'unisson, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires. Vendredi dernier, Sébastien Lecornu accordait une interview au journal Le Parisien, rebelote, elle n'a pas vraiment rassuré les syndicats non plus.

"Le compte n'y est pas", estimaient vendredi soir certains syndicats, dont la CFDT. En cause : le refus du chef du gouvernement de suspendre la réforme des retraites et l'absence, selon eux, de propositions sur la justice fiscale. L'intersyndicale, elle, réclamait l'abandon du "doublement des franchises médicales, l'année blanche (…), la suppression de 3 000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage", sans oublier un geste sur l'âge de départ légal à la retraite. Pour l'instant, ils n'ont rien obtenu de tout cela.

Vers une forte perturbation dans les TGV ?

Après la journée historique du 18 septembre, de nouvelles grèves et manifestations sont donc attendues, jeudi 2 octobre. Des conséquences pour les usagers des transports en commun sont principalement redoutées. Les quatre fédérations qui composent la SNCF (CGT-Cheminots, Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et CFDT Cheminots) ont clairement appelé à la grève pour cette nouvelle journée de mobilisation. À la RATP, (CGT, Force Ouvrière, Unsa-Mobilité et CFE-CGC) devraient aussi repartir pour un tour, sauf grosse surprise. "C'est le moment de taper très fort, on a des revanches à prendre", lançait sur BFMTV, Julien Troccaz, secrétaire fédéral de l'organisation syndicale. Les prévisions de trafic seront publiées mardi ou mercredi après-midi.

"Dans l'élan de l'intersyndicale interprofessionnelle, les fédérations cheminots CGT, Unsa ferroviaire, Sud Rail et CFDT Cheminots appellent à se mobiliser massivement, par la grève et dans la rue, le jeudi 2 octobre", peut-on lire dans un tract commun. Cette fois-ci, la mobilisation des cheminots pourrait être plus importante que le 18 septembre. L'appel s'adresse à tous les personnels de la SNCF, les Intercités, TER mais aussi TGV (épargnés la dernière fois), devraient être largement impactés.

À la SNCF, une hausse générale des salaires et des primes, l'embauche des CDD et une relance "pérenne" du fret public sont réclamées. Les syndicats de la SNCF dénoncent "l'austérité devenue la règle" dans l'entreprise, la menace envers "les droits et garanties collectives des cheminots par l'ouverture à la concurrence et l'éclatement de l'entreprise". "Nous sommes unis et déterminés (...) nous exigeons des ruptures du côté du gouvernement mais aussi de la SNCF", lance SUD Rail.