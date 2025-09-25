Paris. Un projet à 10 millions d'euros pour "virer les squatteurs" et faire revivre un lieu mythique

La municipalité s'apprête à faire renaître un lieu emblématique de la capitale. Des millions d'euros ont été mobilisés pour le projet.

Un haut lieu des nuits parisiennes s'apprête à renaître. Une célèbre boîte de nuit des années 1980, fermée depuis plus de vingt ans et laissée à l'abandon, va enfin retrouver une nouvelle vie. La mairie de Paris a validé un projet de réhabilitation estimé à 10 millions d'euros. Dans les années 1980, cette boîte de nuit, La Main Jaune, nichée sous le square de l'Amérique latine dans le 17e arrondissement, faisait vibrer la jeunesse parisienne. Piste de roller disco, ambiance électrique, passage dans le film La Boum… le lieu est vite devenu mythique.

Mais depuis sa fermeture en 2003, l'endroit s'est transformé en friche. Tags, dégradations, squats : l'ancienne discothèque n'était plus qu'une coquille vide. Des collectifs artistiques ont tenté de l'animer par intermittence, mais sans pérennité. Et sans grand succès.

Pour tourner la page, Paris a confié le site à l'entreprise Mastersound dans le cadre de l'appel à projets "Réinventer Paris ". Leur idée : transformer La Main Jaune en un éco-village musical. Studios, salles de concert, bureaux pour artistes… le projet veut redonner au lieu une âme culturelle, adaptée à notre époque. "Les travaux de gros œuvre commencent maintenant ", a fait savoir Mathias Colomba, chargé de la gestion des lieux, à Actu.fr. Ce dernier insiste : le nom du lieu sera conservé, malgré la transformation qui l'attend. "On n'a pas hésité deux secondes pour garder le même nom. Comment le changer avec une institution pareille ? C'est une marque hyperpuissante, connue et reconnue ", a-t-il ajouté. Le lieu accueillera une "pépinière musicale", mais aussi un espace pour des cours de danse et un club de patins à roulettes.

Actu.fr souligne que la transformation a déjà "permis de virer les squatteurs, artistes et amateurs de soirées sauvages underground". La mairie du XVIIe arrondissement, elle, soutient le projet. " C'est une belle installation, un beau projet qui s'adresse aux habitants et qui est ouvert sur la porte de Champerret ", a réagi l'élu Geoffroy Boulard. " Ce sera un lieu musical, festif, ludique ".

Le gérant s'est quant à lui enthousiasmé auprès du journal local. " Le samedi et le dimanche matin, on fera des brunchs pour les familles. Le mercredi après-midi, ça sera dédié aux enfants avec des cours… On s'adapte à toutes les cibles ", a réagi Mathias Colomba qui promet que l'âme des lieux sera retrouvé : "On essaie de garder tout ce qu'on peut. [...] Il y aura toujours des éléments iconiques que l'on va garder un peu partout". L'écriteau avec les lettres en jaune sur fond bleu et la grotte en carton-pâte devraient donc renaître.