Météo : le soleil s'installe en France jusqu'à cette date, certaines régions en profiteront plus que d'autres !

Le beau temps est de retour en France et s'installe pour quelques jours. Les températures sont aussi agréables, tournant autour des 20 degrés l'après-midi.

Ce lundi 29 septembre, l'anticyclone des Açores progresse en France. La semaine débute donc sous un temps calme. Après quelques nuages matinaux, l'après-midi, le soleil perce sur une majeure partie du pays. Il fait autour de 20 degrés dans la plupart des régions, soit des températures bien plus agréables que la semaine dernière.

L'anticyclone s'étend progressivement jusqu'à la Scandinavie, rejetant les perturbations vers l'Europe centrale. L'ouest de la France bénéficie d'un temps particulièrement agréable. Les nuages sont plus nombreux à l'est et le ressenti plus frais. Mardi notamment, la bise touche l'est du pays et les températures y tournent autour de 16 degrés, quelques averses sont même possibles. Dans le centre, les éclaircies et les nuages s'alternent, alors qu'après la dissipation des brouillards matinaux, il fera beau partout ailleurs. Les températures peuvent monter jusqu'à 25 degrés dans le sud-est et 23 degrés sur la côte atlantique.

Un temps assez similaire se dessine pour le début du mois d'octobre. Une goutte froide se rapproche cependant des Alpes du sud et de la Corse pouvant provoquer quelques averses. Mistral et tramontane se renforcent aussi dans le sud-est. Il faut également faire attention aux amplitudes thermiques dans la journée, les températures pouvant descendre jusqu'à 6 degrés.

Jeudi, quelques nuages pourraient se former sur les bords de Manche, mais c'est surtout vendredi que la situation pourrait commencer à se dégrader par l'ouest, qui avait pourtant profité d'un début de semaine très agréable. Une perturbation venue de l'Atlantique avec de possibles averses et un renforcement du vent toucherait la Bretagne, la Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France. Dans le nord-est, il fera toujours plus frais et le ciel sera voilé. Au sud, le temps reste très appréciable.

Le week-end, l'anticyclone devrait se replier vers le bassin méditerranéen. Les pluies gagneront le centre du pays. La perturbation finira par toucher les trois quarts du pays, faisant au passage légèrement baisser les températures avec 16 degrés en moyenne au nord et 19 degrés au sud. Il faut donc bien profiter des jours de beau temps annoncés sur la première partie de la semaine, car cela pourrait de nouveau rapidement se dégrader.