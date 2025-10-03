Le superyacht de l'héritière de Walmart vide un port de son électricité

Depuis des semaines le superyatch Kaos appartenant à l'héritière de Walmart, Nancy Walton Laurie, est amarré à Malaga et consomme des quantités d'énergie astronomiques. La situation suscite de fortes réactions.

Un superyatch amarré depuis des semaines sans propriétaire à bord est en train de consommer l'équivalent énergétique d'un quartier entier d'une ville. Ce bateau d'une valeur de 300 millions d'euros, appelé Kaos, appartient à l'héritière de Walmart Nancy Walton Laurie. Le navire de 110 mètres est équipé de 15 suites d'invités et peut accueillir plus de 30 passagers et un équipage de 45 personnes logées dans 24 cabines.

Son empreinte énergétique par jour s'élèverait selon Luxury Launches à 7,2 mégawatts d'électricité, ce qui correspond à un coût quotidien d'environ 2 800 à 3 600 euros. Cette quantité d'énergie serait suffisante pour alimenter le logement de 700 Français. Mais pourquoi une telle consommation d'électricité ? Le superyacht en aurait besoin pour faire fonctionner ses systèmes comprenant la climatisation, la déshumidification et de la ventilation qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La climatisation à elle seule consommerait entre 150 et 220 kilowatts par jour, par temps chaud, selon Luxury Launches. Le système de refroidissement CVC de son côté consomme jusqu'à 220 kilowatts par temps chaud et celui traitant les eaux usées nécessite 10 à 25 kilowatts. Il faut compter dans ces dépenses énergétiques les stabilisateurs consommant 20 à 60 kilowatts pour maintenir le navire stable au port, sans oublier les équipements des cuisines et ceux des loisirs.

Les superyachts, un fléau pour l'environnement © 123fr

Cette situation fait réagir les habitants de Malaga et particulièrement les organisations environnementales qui dénoncent les effets négatifs des yachts sur l'environnement. Emissions de dioxyde de carbone, destruction des écosystèmes des océans et surtout consommation vertigineuse d'énergie, l'impact écologique des superyachts serait désastreux.

Ces bateaux de luxe font régulièrement l'objet d'actes de vandalisme par des protestataires de groupe écologistes. C'est le cas, notamment, du superyacht Kaos : le 16 juillet 2023, lorsqu'il était amarré dans la marina du front de mer d'Ibiza, des militants du groupe Futuro Vegetal ont utilisé des extincteurs pour projeter de la peinture sur le tableau arrière du yacht et ont brandi une pancarte sur laquelle était inscrit "Vous consommez, d'autres souffrent".