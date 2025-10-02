14% plus grosse et 30% plus lumineuse, la première Super Lune de l'année arrive à cette date

La première Super Lune de l'année arrive bientôt et sera à ne pas manquer.

C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de clair de Lune et photographes passionnés. Les Français pourront profiter d'un spectacle céleste rare et magnifique dans une poignée de jours : la première Super Lune de l'année va s'inviter parmi les étoiles.

Derrière cette appellation populaire de "Super Lune" que l'on doit à l'astrologue Richard Nolle se cache un événement astronomique bien connu des scientifiques qui préfèrent le nommer "phénomène de périgée-syzygie". Le phénomène de Super Lune se produit lorsque le point de l'orbite lunaire est à une distance minimale de la Terre, soit à une distance inférieure environ de 360 000 km selon l'observatoire de Paris, nettement inférieure à la moyenne de 384 400 km. Et c'est ce qui va se produire mardi 7 octobre, à l'occasion de la pleine Lune des Moissons.

La Super Lune est un événement astronomique qui produit un effet visuel sur la pleine lune, qui paraît plus grande et plus brillante que d'habitude. © Entri - stock.adobe.com

Le spectacle sera grandiose : la Super pleine Lune, qui sera alors à une distance de 361 458 km, apparaîtra plus grosse de 14% et plus lumineuse de 30% dans le ciel, à condition que la météo soit clémente. Les meilleurs photographes auront la chance de capturer l'astre dans leur objectif, créant parfois des effets d'optique étonnants !

Si les Français devront garder les yeux ouverts à l'aube pour profiter au mieux du spectacle de la Pleine Lune doublée d'une Super Lune qui se produira très précisément à 5 heures 47 minutes et 37 secondes selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), en vérité, "elle paraîtra pleine pendant environ trois jours, alors commencez à observer dès le 6 octobre", explique le site spécialisé en astronomie Starwalk.

Une Super Lune immortalisée en juin 2022 à Marseille en France, telle une sphère géante sur la ville. © Daniel Cole/AP/SIPA (publiée le 15/06/2022)

Pour une observation optimale, visez plutôt le lever ou le coucher de la Pleine Lune, quand elle est basse sur l'horizon. C'est à ce moment-là que la Super pleine Lune des Moissons va arborer une superbe teinte orangée due à la réfraction atmosphérique, ce qui offre un spectacle digne des plus beaux paysages d'automne ! Ensuite, elle apparaîtra encore plus grande en raison de l'illusion lunaire : "une illusion d'optique faisant paraître la Lune plus grosse lorsqu'elle est près de l'horizon que lorsqu'elle est à son zénith", explique Starwalk.

Cette première Super Lune de l'année 2025 ouvre la voie à une série céleste : elle sera la première d'un trio de pleines lunes consécutives qui vont illuminer nos nuits : cette Super Lune des Moissons du 7 octobre sera suivie par la Super Lune du Castor (ou Chasseur) le 5 novembre (qui sera la plus proche et donc la plus grande des trois) puis par la Super Lune Froide du 4 décembre. Amis des paysages lunaires, cochez bien toutes ces dates dans votre agenda !