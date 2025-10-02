14% plus grosse et 30% plus lumineuse, la première Super Lune de l'année arrive à cette date
La première Super Lune de l'année arrive bientôt et sera à ne pas manquer.
C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de clair de Lune et photographes passionnés. Les Français pourront profiter d'un spectacle céleste rare et magnifique dans une poignée de jours : la première Super Lune de l'année va s'inviter parmi les étoiles.
Derrière cette appellation populaire de "Super Lune" que l'on doit à l'astrologue Richard Nolle se cache un événement astronomique bien connu des scientifiques qui préfèrent le nommer "phénomène de périgée-syzygie". Le phénomène de Super Lune se produit lorsque le point de l'orbite lunaire est à une distance minimale de la Terre, soit à une distance inférieure environ de 360 000 km selon l'observatoire de Paris, nettement inférieure à la moyenne de 384 400 km. Et c'est ce qui va se produire mardi 7 octobre, à l'occasion de la pleine Lune des Moissons.
Le spectacle sera grandiose : la Super pleine Lune, qui sera alors à une distance de 361 458 km, apparaîtra plus grosse de 14% et plus lumineuse de 30% dans le ciel, à condition que la météo soit clémente. Les meilleurs photographes auront la chance de capturer l'astre dans leur objectif, créant parfois des effets d'optique étonnants !
Si les Français devront garder les yeux ouverts à l'aube pour profiter au mieux du spectacle de la Pleine Lune doublée d'une Super Lune qui se produira très précisément à 5 heures 47 minutes et 37 secondes selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), en vérité, "elle paraîtra pleine pendant environ trois jours, alors commencez à observer dès le 6 octobre", explique le site spécialisé en astronomie Starwalk.
Pour une observation optimale, visez plutôt le lever ou le coucher de la Pleine Lune, quand elle est basse sur l'horizon. C'est à ce moment-là que la Super pleine Lune des Moissons va arborer une superbe teinte orangée due à la réfraction atmosphérique, ce qui offre un spectacle digne des plus beaux paysages d'automne ! Ensuite, elle apparaîtra encore plus grande en raison de l'illusion lunaire : "une illusion d'optique faisant paraître la Lune plus grosse lorsqu'elle est près de l'horizon que lorsqu'elle est à son zénith", explique Starwalk.
Cette première Super Lune de l'année 2025 ouvre la voie à une série céleste : elle sera la première d'un trio de pleines lunes consécutives qui vont illuminer nos nuits : cette Super Lune des Moissons du 7 octobre sera suivie par la Super Lune du Castor (ou Chasseur) le 5 novembre (qui sera la plus proche et donc la plus grande des trois) puis par la Super Lune Froide du 4 décembre. Amis des paysages lunaires, cochez bien toutes ces dates dans votre agenda !