Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de jeudi 2 octobre 2025, 30 000 euros par mois à la clé

EURODREAMS. La Française des jeux met en jeu un super tirage EuroDreams, avec à la clé 30 000 euros par mois pendant 30 ans. Il vous reste moins de deux heures pour tenter votre chance.

La Française des jeux (FDJ) vous propose de tenter votre chance pour gagner non pas 20 000 euros par mois pendant 30 ans, comme d'ordinaire lors d'un tirage de l'EuroDreams, mais 30 000 euros par mois pendant 30 ans ! Un gain total qui revient à pas moins de 10 800 000 euros, ce jeudi 2 octobre 2025. Pas mal, non ? Un super tirage, qui sera maintenu jusqu'à ce qu'il y ait un grand gagnant. Pour jouer, il faudra acheter une grille à 2,50 euros chez votre buraliste (ou sur le site internet de la FDJ) et cocher six des 40 numéros, ainsi que le numéro complémentaire, avant 20 h 15. Les résultats seront ensuite disponibles dans cet article.

Là encore, comme tout jeu d'argent, le hasard est roi. En jouant à l'EuroDreams, vous devez trouver la bonne combinaison parmi les plus de 19 millions possibles. Mais bonne nouvelle, même ceux qui n'ont pas trouvé la combinaison gagnante peuvent remporter un petit quelque chose. La FDJ indique que lors du tirage de ce lundi, alors que le jackpot n'avait pas été remporté, il y a eu plus de 450 000 grilles gagnantes. Par exemple, ceux ayant trouvé cinq sur six bons numéros, sans le numéro complémentaire "Dream", ont remporté 132,30 euros. Au final, vous avez une chance sur 4,66 de remporter un lot, même si nettement moindre.

Amateurs de grosse cagnotte, vous ne serez pas en reste non plus demain. La FDJ met en jeu 29 000 000 euros lors du tirage du prochain Euromillions - My Million, organisé vendredi 3 octobre. La dernière fois que le gros lot a été remporté dans un pays européen, c'était vendredi 5 septembre, avec un jackpot de 65 200 000 euros ! Le prochain tirage du Loto, samedi, est affiché à 3 000 000 euros.