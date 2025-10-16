Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 16 octobre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Ce jeudi 16 octobre 2025, la FDJ propose un nouveau tirage de l'EuroDreams. Les gagnants pourront remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant 30 ans.

Est-ce qu'il y aura un gagnant ce jeudi 16 octobre 2025 au soir au tirage de l'EuroDreams proposé par la Française des Jeux (FDJ) ? S'ils jouent, les participants pourront gagner jusqu'à 30 000 euros par mois pendant 30 ans – un tirage exceptionnel, qui durera jusqu'à ce soir. D'ordinaire, la cagnotte est établie à 20 000 euros par mois. Mais ce jeudi soir, elle a été augmentée. Avant de découvrir les résultats et pour celles et ceux qui veulent tenter leur chance, il est temps désormais de jouer.

Et comme tout jeu d'argent, le hasard est roi. En jouant à l'EuroDreams de la FDJ, vous devez trouver la bonne combinaison parmi les plus de 19 000 000 possibles. Mais bonne nouvelle, même ceux qui se rapprochent de la combinaison gagnante du tirage peuvent remporter un petit quelque chose. Quoiqu'il en soit, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter de remporter cette opportunité. Au moment de l'annonce des résultats, ceux-ci seront affichés ci-dessous :

Pour jouer à EuroDreams, rien de plus simple : il suffit de cocher sur votre grille six numéros parmi les quarante proposés et un numéro Dream parmi les cinq disponibles. Vous gagnez une rente jusqu'à 30 000 euros/mois pendant 30 ans si la combinaison que vous avez choisie est identique à celle qui a été tirée au sort. Bonne chance à toutes et tous !