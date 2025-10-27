Séisme et risque de tsunami à la Guadeloupe : ce que l'on sait

Un séisme de magnitude 6,5 a frappé la Guadeloupe ce lundi 27 octobre en matinée. Une alerte au tsunami a été émise après la première secousse par les autorités.

Ce lundi 27 octobre, un séisme de magnitude 6,7 a été enregistré à 8h38 heures locales (12h38 GMT, 13h38 à Paris) en Guadeloupe. Des secousses ont été ressenties jusqu'en Martinique. Plusieurs autres territoires des Caraïbes ont notamment été touchés.

L'épicentre a été localisé en mer à environ 162 km à l'est de l'île guadeloupéenne de la Désirade, à une profondeur d'une dizaine de kilomètres, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Le séisme aurait duré au moins 20 secondes. Suite à ce séisme, plusieurs répliques d'une magnitude de 6 et de 5,4 ont été enregistrées dans la même zone, selon l'USGS.

De son côté, l'université des Indes occidentales (University of West Indies, UWI), université caribéenne de référence, a enregistré une première secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé, selon elle, à 222 kilomètres à l'est de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), la grande ville la plus proche. Aucun dégât ni blessé n'ont été signalé pour l'instant.

Le séisme a également été ressenti dans de nombreux territoires de la Caraïbe. Les autorités ont émis une alerte au tsunami après la première secousse mais celle-ci a rapidement été levée. Plusieurs bâtiments de Fort-de-France ont été évacués, selon un journaliste de l'AFP.