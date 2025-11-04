Envoyer ses lettres et ses colis par La Poste va devenir plus cher, les prix grimpent très bientôt

La Poste a annoncé une hausse prochaine de ses tarifs sur les courriers et colis. La date fatidique approche et il vaut mieux anticiper.

Black Friday, fêtes de fin d'année... Les achats de cadeaux sur internet et possiblement les envois de colis risquent de se multiplier ces prochaines semaines. Ce n'est pas la seule raison qui devrait motiver les Français à faire leur envoi de colis rapidement. Une augmentation des prix est imminente : elle a été annoncée par La Poste le 28 juillet 2025 dans un communiqué.

La France se situe pourtant déjà parmi les pays européens les plus chers pour les services postaux. Selon la Bundesnetzagentur, l'Agence fédérale allemande des réseaux, en 2025, le prix moyen "réel" pour l'envoi d'une lettre standard est de 1,85 euro en France. L'Hexagone dépasse ainsi largement la moyenne européenne (1,26 euro) et n'est surpassée que par la Suède, la Norvège, l'Islande, la Finlande et le Danemark.

La Poste va de nouveau procéder à des ajustements tarifaires, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026. "Ces évolutions permettent d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte de baisse des volumes du courrier, et de continuer à répondre aux usages et aux besoins de ses clients tout en réduisant son empreinte carbone", a justifié le groupe. Il assure qu'une baisse des dépenses en produits postaux de 6% est attendue l'année prochaine.

Cette hausse des prix sera assez sensible : 7,4% en moyenne sur les tarifs des courriers et colis. En début d'année, une hausse moyenne de 6,8% avait déjà été appliquée. Dans le détail, pour les colis, avec le service Colissimo, une augmentation moyenne de 3,4% est prévue toute destination confondue, en France ou à l'international. Seuls les colis entre la métropole et l'outre-mer verront leur prix baisser d'environ 5%.

Côté courrier, la lettre verte, pour les envois du quotidien, passera de 1,39 euro à 1,52 euro, soit une hausse de 9,35%. La lettre service plus, pour les documents importants, montera à 3,47 euros contre 3,15 euros en 2025. Pour les envois urgents en e-lettre rouge, service numérique pour faire imprimer et distribuer dès le lendemain, 11 centimes sont ajoutés (1,49 à 1,60 euro), alors que son prix était resté stable début 2025. De plus, le prix des lettres recommandées de 20g sera porté de 5,74 euros à 6,11 euros, soit 37 centimes supplémentaires. La lettre internationale de moins de 20g, vers tous les pays du monde, passe, pour sa part, de 2,10 euros à 2,25 euros. Seul le sticker suivi reste à 50 centimes.

Pour bénéficier de prix légèrement réduits, il est possible d'imprimer des timbres chez soi via le service en ligne appelé MonTrimbreenLigne. La lettre verte 20g tombera alors à 1,49 euro. Sinon, il est encore temps de faire son plein de timbres aux anciens tarifs pour faire des économies l'année prochaine.